Timothée Chalamet sarà Willy Wonka ne "La fabbrica di cioccolato"

In questa versione il personaggio principale verrà interpretato da Timothée Chalamet, che avrà anche il compito di recitare e ballare in una versione del film molto più virata al musical rispetto a quella di Tim Burton. Lo riporta il sito Deadline Hollywood, che aggiunge: il regista sarà Paul King, già regista dei primi due episodi di Paddington, la saga dell'orsetto che ha avuto un grande successo nel pubblico più giovane di tutto il mondo. Per Chalamet un momento d'oro che prosegue, dopo l'exploit di Chiamami col tuo nome e la sua partecipazione a due delle pellicole più attese dei prossimi mesi, Dune di Denis Villeneuve e The French Dispatch di Wes Anderson. Le riprese dovrebbero iniziare a settembre, una prima data d'uscita è stata fissata per il 17 marzo 2023.