Nanni Moretti canta Soldi di Mahmood con le attrici del suo film

Il regista ha pubblicato sul suo profilo di Instagram un video che sta facendo il giro della rete in cui canta il brano del cantautore assieme al cast femminile del suo nuovo film, "Tre piani". In attesa dell’annuncio ufficiale della partecipazione della pellicola al Festival di Cannes...

Nanni Moretti ha pubblicato su Instagram un video che sta facendo il giro della rete, come del resto ormai quasi tutti i contenuti postati dal mitico regista diventato super social...



Si tratta del video in cui canta assieme al cast femminile del suo nuovo film, l'attesissimo Tre piani. La colonna sonora è la canzone Soldi di Mahmood, in verità non solo semplice colonna sonora ma semmai vera e propria protagonista. Infatti Moretti e le sue attrici si cimentano nel canto delle varie strofe del brano, rendendolo la materia prima del video. Plasmata ad arte da ciascuno di loro.



Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci si uniscono al coro, dando il la (letteralmente) a un racconto musicale in cui interpretazione attoriale e canora si legano indissolubilmente.

E, benché le doti canore di Nanni Moretti siano ben lungi dall'essere degne del palco dell'Ariston, il suo video sta riscuotendo un'accoglienza davvero calorosa.

"Come si fa a non voler bene a quest'uomo?"; "Vi amo" e "Genio" sono solo alcuni dei tantissimi commenti che questo gioiellino sta collezionando sul social network.



Il video è corredato dalla didascalia "La sera della prima" e arriva quasi per ingannare l'attesa dell’annuncio ufficiale della partecipazione del film al Festival di Cannes...