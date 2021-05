Nanni Moretti annuncia su Instagram l'uscita del film "Tre piani"

La trama

approfondimento

La vita in una tranquilla palazzina borghese di tre piani sembra procedere nella quiete. Al primo piano vive una coppia di giovani genitori, che affidano sovente la figlia alle cure degli anziani vicini in pensione. Al secondo piano vive invece una madre di due bambini che, con un marito costantemente lontano per lavoro, combatte una silenziosa guerra con la solitudine e lo spettro della follia. quando accetta di ospitare in casa il cognato in fuga dai guai. Al terzo, infine, vive una giudice in pensione che avverte il bisogno di dialogare con il marito defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli.