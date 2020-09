3/20 WebPhoto

Dopo piccoli ruoli in teatro e in tv, l'esordio al cinema è arrivato con "L'historie du garçon qui voulait qu'on l'embrasse" di Philippe Harel. Il successo di Marion Cotillard è però legato al ruolo in "Taxxi", film del 1998 per il quale riceve la prima candidatura come migliore promessa femminile ai Premi Cesar. Successivamente l'attrice partecipa anche a "Taxxi 2" e "Taxxi 3", mentre lascia il cast per il quarto capitolo della serie. (Nella foto: una scena del film "Taxxi")

Allied, l'amore nascosto tra Cotillard e Pitt