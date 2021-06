The French Dispatch, nuove foto del film di Wes Anderson

Il film di Wes Anderson farà il suo debutto al Festival di Cannes, in occasione dell’annuncio della lineup la Walt Disney ha scelto di diffondere delle nuove immagini inedite, mostrando il ricco cast della pellicola

La pellicola, scritta da Wes Anderson e il cui soggetto è stato ideato in collaborazione con Jason Schwartzman, Roman Coppola e Hugo Guinness, è stata descritta come un’ode ai giornalisti ed è stata ambientata in una redazione di un giornale statunitense nel ventesimo secolo francese.

In seguito all’annuncio della lista completa dei film in concorso al Festival di Cannes 2021 , tra cui figura “The French Dispatch”, la Walt Disney ha diffuso delle nuove immagini, del tutto inedite.

Nel cast stellare del lungometraggio figurano i nomi di celebrità internazionali come Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson e Frances McDormand. Il costo complessivo è stato stimato sui 25 milioni di dollari .

The French Dispatch, la trama

Il film è la trasposizione cinematografica di alcuni racconti contenuti all’interno di una nota rivista americana, pubblicata in una città immaginaria della Francia del ventesimo secolo. The French Dispatch è, infatti, l’edizione europea dell’Evening Sun di Liberty Kansas.

In seguito alla morte del direttore, il team editoriale decide di pubblicare un’edizione finale, mettendo in evidenza le tre storie più interessanti del decennale della rivista, in cui si parlerà di un artista condannato all’ergastolo, della risoluzione di un rapimento grazie a uno chef e di alcune rivolte studentesche.

The French Dispatch è il primo live-action firmato dal regista statunitense Wes Anderson, conosciuto soprattutto per pellicole come “I Tenenbaum”, “Moonrise Kingdom” e “Grand Budapest Hotel”. Anderson ha curato anche la sceneggiatura del film e fa parte, insieme a Steven Rales e Jeremy Dawson, della produzione.

The French Dispatch, il cast stellare

Il film vede come protagonisti del cast corale un nutrito gruppo di star internazionali: Benicio del Toro, nel ruolo di Moses Rosenthaler, Frances McDormand, alias Lucinda Krementz, Jeffrey Wright, nei panni di Roebuck Wright, Adrien Brody, ovvero Julien Cadazio e Tilda Swinton, interprete di J.K.L. Berensen.

E ancora Timothée Chalamet (Zeffirelli), Edward Norton, Willem Dafoe, Léa Seydoux (Simone), Owen Wilson (Herbsaint Salzerac), Lyna Khoudri (Juliette), Bill Murray (Arthur Howitzer Jr.), Lois Smith (Upshur Clampette), Christoph Waltz (Boris Schommers) e Jason Schwartzman (Hermes Jones).

La direzione della fotografia è stata affidata a Robert Yeoman, il montaggio a Andrew Weisblum, la scenografia a Adam Stockhausen e infine i costumi a Milena Canonero, costumista italiana vincitrice di ben 4 premi Oscar.