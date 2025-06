Nel corso del concerto a Milano, Dua Lipa ha omaggiato Raffaella Carrà esibendosi sulle note del brano A far l’amore comincia tu. Un momento di grande festa per le oltre 70.000 persone presenti all’Ippodromo Snai San Siro

Sabato 7 giugno oltre 70.000 persone si sono riversate all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per assistere allo spettacolare concerto di Dua Lipa. Durante lo show, la popstar (FOTO) ha omaggiato Raffaella Carrà esibendosi sulle note del brano A far l’amore comincia tu. Pronuncia perfetta e tanto carisma per un momento di grande festa.

dua lipa, l’esibizione con a far l’amore comincia tu In queste settimane Dua Lipa è impegnata con la leg europea del Radical Optimism Tour, la serie di concerti a supporto del suo ultimo progetto discografico distribuito nel maggio dello scorso anno. Come da tradizione di questa tournée, in ogni concerto la popstar propone un brano nella lingua del paese ospitante. Per l’appuntamento meneghino, la voce di Be the One ha scelto A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. Dopo aver chiesto al pubblico di accompagnarla, l'artista ha iniziato a intonare il brano dando prova di una pronuncia praticamente perfetta. A quel punto, le oltre 70.000 persone presenti si sono unite in un grande coro omaggiando una delle icone italiane più amate e celebri a livello internazionale. Approfondimento Dua Lipa a Milano per uno show celestiale. La recensione del concerto

Il concerto di Dua Lipa, inserito nel ricco cartellone dell’edizione 2025 degli I-Days, ha radunato fan da tutto il mondo. La cantante ha condiviso alcuni scatti della serata sul suo profilo Instagram che conta oltre 80.000.000 di follower. La voce di Hotter Than Hell ha scritto: “Grazie Milano! Vi amo! Fin dove i miei occhi potevano vedere! Una notte incredibile piena di gioia. Grazie per essere stati al mio fianco lungo tutta la strada!” Approfondimento Jennie e Dua Lipa, è uscito il video del duetto Handlebars

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)