In un’era in cui i social hanno trasformato i grandi divi dello spettacolo in persone apparentemente a noi più vicine, l'artista di origine albanese continua a mantenere quell’alone quasi etereo e intoccabile di superstar, regalando uno show galattico e portando il pubblico sulla luna. Con tanto di omaggio a Raffaella Carrà

È il 28 ottobre 2016 quando Dua Lipa si esibiva al Tunnel di Milano per un pubblico di alcune centinaia di persone, mentre nel 2022 l’artista tornava in Italia per un doppio appuntamento sold out al Forum di Assago. Ora, tre anni dopo l’ultima volta, la cantante ha incontrato la folla oceanica dell’Ippodromo SNAI La Maura per l’appuntamento inserito all’interno del cartellone degli I-Days . Unica data del Radical Optimism Tour nel nostro Paese.

Dua Lipa, uno show galattico

Dua Lipa apre lo show mettendo le cose in chiaro: “Training season is over”. La cantante inaugura lo spettaolo scoprendo subito le carte: il titolo di stella del pop è suo. In una calda serata di inizio giugno, Dua Lipa atterra come una creatura spaziale sul pianeta Terra: “Milano, sei pronta per andare sulla luna?”. La cantante non sbaglia un colpo portando il pubblico a fare un giro tra le stelle per poi riaccompagnarlo a casa dopo un viaggio incredibile.

L’artista cambia continuamente abiti, ma anche registri spaziando da ballad a momenti da club sulle note di Electricity fino a una vera e propria lezione di aerobica con Physical. Piume d’altri tempi per End Of An Era e laser per Hallucinate, la cantante domina totalmente la scena. Il palco trema sotto ai suoi passi. Lo show presenta brani provenienti da tutti i lavori: da New Rules del primo album a Break My Heart e Levitating di Future Nostalgia.