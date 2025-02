11/12 ©IPA/Fotogramma

CINEMA - Nel 2023 ha interpretato Gloria nel primo musical cinematografico di A24 intitolato Dicks: The Musical, diretto da Larry Charles e basato sul musical off-Broadway Fucking Identical Twins di Josh Sharp e Aaron Jackson. L’anno dopo Megan Thee Stallion ha fatto un cameo nell'adattamento musicale del film Mean Girls, in cui ha anche contribuito alla colonna sonora, scrivendo la canzone originale Not My Fault con Reneé Rapp. Lo scorso ottobre Amazon Prime Video ha pubblicato il documentario Megan Thee Stallion: In Her Words, su un periodo buio della sua vita

