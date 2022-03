Dua Lipa e Megan Thee The Stallion celebrano le donne in "Sweetest Pie"

È arrivato alla release ufficiale lo scorso venerdì 11 marzo su Spotify e le più importanti piattaforme digitali e radiofoniche internazionali, Sweetest Pie , il nuovo singolo di Megan Thee Stallion con la collaborazione di Dua Lipa . Brano che anticipa l’uscita del secondo album in studio per la rapper statunitense, dal suo debutto discografico nel 2020 con Good News. Sweetest Pie che - nonostante le oltre 7 milioni di visualizzazioni del suo video su YouTube , in cui le due artiste cantano e danzano - ha sollevato nelle scorse ore non poche polemiche, sia per quanto riguarda il testo della canzone che per i frame diretti dal regista Dave Meyers. Un testo esplicito e due interpreti seducenti per parlare dell’importanza del girl power e dell’indipendenza femminile. Tra pose e ammiccamenti, Megan Thee Stallion e Dua Lipa sono come due angeli e al tempo stesso streghe del proprio paradiso terrestre, di cui hanno il più assoluto potere e controllo per conquistare sempre l’uomo che desiderano.

Il futuro di Megan Thee Stallion e Dua Lipa

Un’accoppiata vincente, quella di Sweetest Pie, che va ben oltre la scelta di due interpreti al momento sulla bocca di tutti. Il futuro di Megan Thee Stallion e Dua Lipa ha infatti tutta l’aria di essere radioso e assolutamente in ascesa, visto che entrambe sono al lavoro sul loro nuovo album in studio e su una tournée tra America ed Europa. Megan Thee Stallion, sta incidendo il nuovo disco di cui ancora non si conosce la data di pubblicazione ufficiale e ha rivelato alla stampa americana che: “Questo album è stato il più emozionante da registrare” perché “Mi aprirò finalmente in merito a cose delle quali non ho mai parlato pubblicamente. Sono nervosa e impaziente di far sentire ai fan questa parte della mia personalità”. Dopo il grandissimo successo di Dua Lipa (2017) e Future Nostalgia (2020), anche Dua Lipa ha in serbo di pubblicare a breve il suo nuovo progetto discografico dichiarando che, come i precedenti, questo disco “Ha una visione. Ha un nome, credo, per ora. È stato divertente sperimentare. Farò sempre musica pop, ma ha il suo suono unico, che sembra uno sviluppo di Future Nostalgia”. La cantante britannica, di origine kosovaro-albanese è inoltre in tour per presentare live gli inediti di Future Nostalgia insieme a vecchi e nuovi successi. Arriverà anche in Italia, al Forum di Assago a Milano (25 e 26 maggio 2022) e alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna (28 maggio 2022), per tre appuntamenti in musica davvero imperdibili.