Dua Lipa, svelate le date americane del tour Future Nostalgia

Inoltre, il tour farà tappa anche in Canada per tre appuntamenti: il 22 febbraio a Montreal, il 23 febbraio a Toronto e il 1° aprile a Vancouver.

Dopo l’annuncio delle nuove date in Europa, la cantante ha ora svelato anche gli appuntamenti sul suolo a stelle e strisce. La voce di Hotter Than Hell ha infatti annunciato che il tour prenderà il via il 9 febbraio a Miami toccando poi numerose città, tra le quali Orlando, Boston, Philadelphia, Detroit, Chicago e Las Vegas.

Future Nostalgia, il successo

Dalla grande affermazione mediatica con il brano Be The One al grande successo di New Rules, One Kiss con Calvin Harris ed Electricity con Silk City, Diplo e Mark Ronson.

Nel corso degli anni la cantante si è affermata scalando le classifiche a livello internazionale, il suo ultimo album Future Nostalgia ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica. Il disco ha infatti ottenuto numerose certificazioni, tra le quali un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.