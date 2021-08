Elton John e Dua Lipa, è uscito il video di Cold Heart (PNAU Remix)

approfondimento

Dua Lipa debutta come attrice nel film Argylle di Matthew Vaughn

Elton John e Dua Lipa si sono scambiati messaggi di grande affetto su Instagram parlando del forte legame che li lega, queste le parole della voce di New Rules: “Elton, tu sei un mio amico e il mio eroe, non avrei mai pensato che sarei stata in grado di dire questo in una frase. Grazie per tutto il tuo amore e il tuo supporto. Sono grata di aver potuto fare musica con te in questa vita”.

Elton John ha invece scritto: “Dua, questo brano è il culmine di una bellissima amicizia con te e sono così felice di poterla condividere ora, spero che tutti voi possiate amarla!”.