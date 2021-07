Dua Lipa debutta come attrice nel film Argylle di Matthew Vaughn

Argylle, il cast della pellicola

Un cast corale formato da alcuni dei volti più noti e amati del mondo dorato di Hollywood. Argylle è il titolo della prima pellicola basata sul romanzo in uscita di Ellie Conway e primo capitolo di un franchise composto da almeno tre film.

Il magazine Deadline ha rivelato che il regista inglese darà il via alle riprese nel mese di agosto in Europa, tra i protagonisti Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena e Samuel L. Jackson.

Presente nel cast anche Dua Lipa (FOTO) che farà quindi il suo debutto come attrice; la voce di Don’t Start Now, classe 1995, si occuperà anche della colonna sonora della pellicola, la distribuzione è al momento fissata per il prossimo anno, nessuna indiscrezione sulla data precisa.