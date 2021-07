The King's Man - Le Origini, pubblicato il trailer ufficiale del film

Matthew Vaughn: “Questo film risale alle origini”

approfondimento

I 30 migliori film di spionaggio

The King's Man - Le Origini è il titolo del nuovo film firmato dal regista britannico Matthew Vaughn, protagonista Ralph Fiennes nei panni di Orlando Oxford. In attesa di scoprire nel dettaglio tutte le nuove avventure, la casa di produzione ha distribuito il trailer mostrando in anteprima alcune immagini.

Il video, dalla durata di circa due minuti, offre un primo sguardo tra scene adrenaliniche, sequenze d’azione e divertimento, queste le parole del regista: “Questo film risale alle origini, va alle fondamenta della saga Kingsman”.

Gemma Arterton, interprete di Polly, ha raccontato: “In questo film scopriamo come nasce la Kingsman, lo stile è tipico di Matthew Vaughn”.

Ralph Fiennes: “Ironia, azione e fantastici antagonisti”

Ralph Fiennes ha dichiarato: “Al centro di questo film c’è la prima guerra mondiale, ma l’impronta Kingsman è davvero inconfondibile. È pieno di gadget, ironia, azione e fantastici antagonisti”.

Parallelamente al trailer, 20th Century Studios Italia ha rivelato anche la data di uscita nelle sale cinematografiche del Bel Paese, ovvero il 29 dicembre 2022.

La pellicola arriva dopo i grandi successi di Kingsman - Secret Service e di Kingsman - Il cerchio d'oro, entrambi in grado di incassare oltre quattrocento milioni di dollari al botteghino internazionale.