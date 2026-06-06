Per più di tre decenni è rimasto nascosto dietro alcuni distributori automatici della stazione Porta Romana della metro milanese. Oggi quel manifesto pubblicitario è tornato alla luce, trasformandosi in un piccolo e sorprendente reperto della memoria cittadina

Per oltre tre decenni è rimasto nascosto dietro alcuni distributori automatici della stazione Porta Romana della metropolitana di Milano. Il manifesto originale di Volere Volare, film diretto da Maurizio Nichetti nel 1991, è riemerso lo scorso dicembre durante alcuni lavori di manutenzione e, dopo il recupero da parte di Atm, è stato consegnato al regista in occasione della seconda giornata del Milano Film Fest 2026. La locandina, fotografata inizialmente da un pendolare e diventata virale sui social, conserva ancora i loghi pubblicitari originali dell'epoca ed è ora esposta nella Sala Arazzi di Palazzo Reale fino al 9 giugno. Il ritrovamento arriva mentre il regista è tornato sul grande schermo con Smart Working di Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda.