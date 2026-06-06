Per più di tre decenni è rimasto nascosto dietro alcuni distributori automatici della stazione Porta Romana della metro milanese. Oggi quel manifesto pubblicitario è tornato alla luce, trasformandosi in un piccolo e sorprendente reperto della memoria cittadina
Per oltre tre decenni è rimasto nascosto dietro alcuni distributori automatici della stazione Porta Romana della metropolitana di Milano. Il manifesto originale di Volere Volare, film diretto da Maurizio Nichetti nel 1991, è riemerso lo scorso dicembre durante alcuni lavori di manutenzione e, dopo il recupero da parte di Atm, è stato consegnato al regista in occasione della seconda giornata del Milano Film Fest 2026. La locandina, fotografata inizialmente da un pendolare e diventata virale sui social, conserva ancora i loghi pubblicitari originali dell'epoca ed è ora esposta nella Sala Arazzi di Palazzo Reale fino al 9 giugno. Il ritrovamento arriva mentre il regista è tornato sul grande schermo con Smart Working di Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda.
Un film cult
Emozionato per il ritrovamento, Nichetti ha ricordato come il 1991 sia stato un anno speciale sia per la sua carriera, grazie all'uscita del film, sia per la città, che aveva appena inaugurato la linea gialla della metropolitana. Secondo il regista, quel manifesto potrebbe essere stato il primo affisso su quel pannello pubblicitario, rimanendo poi sepolto sotto decine di altri manifesti. Un piccolo reperto urbano, capace di riportare alla luce un frammento della storia culturale e cittadina di Milano, che oggi torna simbolicamente alla sua origine.