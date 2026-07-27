Madame, la possibile scaletta del concerto a Udine

Dopo il concerto di Udine, il 3 agosto Madame si esibirà al Porto Turistico di Pescara. In seguito, la cantautrice porterà la sua musica in molte altre città d’Italia: da Cattolica a Taormina passando per Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza e Palermo

Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Madame . Il 29 luglio l’artista sarà in concerto a Udine . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice ( FOTO ): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

madame a udine, la possibile scaletta del concerto

Mercoledì 29 luglio Madame porterà la sua musica sul palco di Piazzale Castello, a Udine. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 luglio al concerto di Legnano:

Ok

Volevo capire

Disincanto

Come stai?

Pensavo a… - Skit

Donna vedi

Quanto forte ti pensavo

Mami Papi

Aranciata

Allucinazioni

Rosso come il fango

Sciccherie

No pressure

Invidiosa

La persona peggiore del mondo

Grazie

Bestia

Se non provo dolore

Voce

Madame - L’anima

Il bene nel male

Marea

M’Ama Non M’Aama

Ok