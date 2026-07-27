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Madame, la possibile scaletta del concerto a Udine

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto di Udine, il 3 agosto Madame si esibirà al Porto Turistico di Pescara. In seguito, la cantautrice porterà la sua musica in molte altre città d’Italia: da Cattolica a Taormina passando per Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza e Palermo

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Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Madame. Il 29 luglio l’artista sarà in concerto a Udine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

madame a udine, la possibile scaletta del concerto

Mercoledì 29 luglio Madame porterà la sua musica sul palco di Piazzale Castello, a Udine. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 luglio al concerto di Legnano:

  • Ok
  • Volevo capire
  • Disincanto
  • Come stai?
  • Pensavo a… - Skit
  • Donna vedi
  • Quanto forte ti pensavo
  • Mami Papi
  • Aranciata
  • Allucinazioni
  • Rosso come il fango
  • Sciccherie
  • No pressure
  • Invidiosa
  • La persona peggiore del mondo
  • Grazie
  • Bestia
  • Se non provo dolore
  • Voce
  • Madame - L’anima
  • Il bene nel male
  • Marea
  • M’Ama Non M’Aama
  • Ok

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Dopo il concerto di Udine, il 3 agosto Madame si esibirà al Porto Turistico di Pescara. In seguito, la cantautrice porterà la sua musica in molte altre città d’Italia: da Cattolica a Taormina passando per Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza e Palermo. Ecco il calendario:

  • 3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico
  • 9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina
  • 11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli
  • 12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini
  • 18 agosto 2026 - Alghero (SS)
  • 23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)
  • 25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello
  • 2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
  • 4 settembre 2026 - Trento
  • 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
  • 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico

 

 

In autunno Madame tornerà a esibirsi con sei appuntamenti nei club italiani. Doppia data all’Atlantico di Roma. Questo il calendario con tutti i dettagli della tournée:

  • 28 novembre, Nonantola - Vox Club
  • 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
  • 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 5 dicembre, Roma - Atlantico
  • 6 dicembre, Roma - Atlantico
  • 11 dicembre, Milano - Fabrique
  • 16 dicembre, Torino - Concordia
  • 19 dicembre, Bologna - Estragon
  • 20 dicembre, Bologna - Estragon

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