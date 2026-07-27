Madame, la possibile scaletta del concerto a Udine

Dopo il concerto di Udine, il 3 agosto Madame si esibirà al Porto Turistico di Pescara. In seguito, la cantautrice porterà la sua musica in molte altre città d’Italia: da Cattolica a Taormina passando per Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza e Palermo
Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Madame. Il 29 luglio l’artista sarà in concerto a Udine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della cantautrice (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
madame a udine, la possibile scaletta del concerto
Mercoledì 29 luglio Madame porterà la sua musica sul palco di Piazzale Castello, a Udine. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 luglio al concerto di Legnano:
- Ok
- Volevo capire
- Disincanto
- Come stai?
- Pensavo a… - Skit
- Donna vedi
- Quanto forte ti pensavo
- Mami Papi
- Aranciata
- Allucinazioni
- Rosso come il fango
- Sciccherie
- No pressure
- Invidiosa
- La persona peggiore del mondo
- Grazie
- Bestia
- Se non provo dolore
- Voce
- Madame - L’anima
- Il bene nel male
- Marea
- M’Ama Non M’Aama
- Ok
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Dopo il concerto di Udine, il 3 agosto Madame si esibirà al Porto Turistico di Pescara. In seguito, la cantautrice porterà la sua musica in molte altre città d’Italia: da Cattolica a Taormina passando per Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza e Palermo. Ecco il calendario:
- 3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico
- 9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina
- 11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli
- 12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini
- 18 agosto 2026 - Alghero (SS)
- 23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)
- 25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello
- 2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
- 4 settembre 2026 - Trento
- 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico
In autunno Madame tornerà a esibirsi con sei appuntamenti nei club italiani. Doppia data all’Atlantico di Roma. Questo il calendario con tutti i dettagli della tournée:
- 28 novembre, Nonantola - Vox Club
- 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
- 5 dicembre, Roma - Atlantico
- 6 dicembre, Roma - Atlantico
- 11 dicembre, Milano - Fabrique
- 16 dicembre, Torino - Concordia
- 19 dicembre, Bologna - Estragon
- 20 dicembre, Bologna - Estragon
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