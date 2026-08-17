Tangled, fissata la data d’uscita del film live action su Rapunzel

Disney ha fissato al 31 marzo 2028 l'uscita nelle sale del remake live action di Tangled. L'annuncio è arrivato al D23 di Anaheim, dove è stato mostrato in esclusiva il primo filmato del film con Teagan Croft nei panni di Rapunzel e Milo Manheim in quelli di Flynn Rider. Nel cast figurano anche Kathryn Hahn, Diego Luna e i gemelli Stabbington interpretati da Patrick e Hugo McPherson Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il remake live action di Tangled - adattamento del film d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre del 2010 - ha ora una data ufficiale. Disney ha fissato l’uscita nelle sale al 31 marzo 2028, confermando uno dei progetti più attesi tra i rifacimenti dei classici d’animazione dello studio. L’annuncio è arrivato durante il Disney Entertainment Showcase al D23 di Anaheim, in California, dove il pubblico ha potuto vedere anche un primo montaggio di immagini del film. La nuova versione riprende la storia ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm già adattata nel film d’animazione del 2010. Al centro della vicenda c’è Rapunzel, una principessa dai capelli dotati di poteri magici, cresciuta isolata in una torre e destinata a incontrare il ladro Flynn Rider.

Teagan Croft e Milo Manheim nei ruoli principali Nel live action, Teagan Croft interpreterà Rapunzel e Milo Manheim sarà Flynn Rider. Kathryn Hahn vestirà i panni di Madre Gothel, la donna che tiene Rapunzel prigioniera nella torre. Diego Luna avrà un ruolo inedito, mentre Patrick e Hugo McPherson interpreteranno i gemelli Stabbington, antagonisti della storia. Kathryn Hahn: “Mi piace interpretare Madre Gothel” Durante il D23, Kathryn Hahn ha parlato del suo personaggio con entusiasmo: “Mi piace interpretare Madre Gothel. È splendida, divertente, affascinante, generosa fino all’eccesso. Forse è un po’ troppo protettiva, ma è perché ci tiene moltissimo”. Le sue parole hanno offerto un primo sguardo sull’approccio al personaggio, figura centrale nel conflitto della storia. Approfondimento Rapunzel, sono iniziate le riprese del film live-action Disney

Regia e produzione Il film è diretto da Michael Gracey, già regista di The Greatest Showman. La sceneggiatura è firmata da Jennifer Kaytin Robinson e Michael Montemayor. La produzione è affidata a Kristin Burr, mentre Lucy Kitada e Jessica Virtue sono executive producer. Le riprese sono iniziate in Spagna nel giugno 2026, segnando l’avvio concreto del progetto dopo una lunga fase di sviluppo. Un progetto tra stop e ripartenze Il remake era stato annunciato per la prima volta nel dicembre 2024. Successivamente, nel 2025, Disney aveva deciso di sospenderne lo sviluppo dopo i risultati al botteghino di Biancaneve, che aveva incassato 69 milioni di dollari negli Stati Uniti e 145 milioni a livello globale. Dopo la pausa, il progetto è stato riattivato, portando all’inizio delle riprese e alla definizione della data di uscita. Approfondimento Rapunzel, Diego Luna in remake live-action di film d'animazione Disney