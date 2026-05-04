LA CARRIERA DELL'ATTORE, REGISTA E PRODUTTORE

Nato il 29 dicembre 1979 a Città del Messico, l’attore, regista e produttore cinematografico Diego Luna ha intrapreso gli studi di recitazione all’età di sei anni su suggerimento del padre. L'attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano Gael García Bernal ha fatto parte delle figure chiave della sua vita sin dall'infanzia. All’età di 10 anni ha debuttato in televisione in film e telenovelas come Un amore di nonno, mentre nel 2000 ha recitato nel film Prima che sia notte di Julian Schnabel con Javier Bardem candidato al premio Oscar come Miglior attore. Nel 2001 è arrivata poi la svolta grazie all’interpretazione del giovane Tenoch nella pellicola Y Tu Mamà También – Anche tua madre di Alfonso Cuarón e con García Bernal. Il film, candidato ai premi Oscar e ai premi BAFTA, ha garantito sia a Luna, sia a García Bernal il Premio Marcello Mastroianni alla 58ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia presieduta da Nanni Moretti. Luna ha poi recitato in produzioni di Hollywood come Dirty Dancing 2 (2004), prequel del film cult Dirty Dancing – Balli proibiti (1987), in film d’azione come Criminal (2004), Fade to Black (2006), Contraband (2012) e Elysium (2013) e nella pellicola Blood Father (2016) con Mel Gibson. Tra i successi del cinema messicano, invece, compaiono tra gli altri il film Casa de Mi Padre (2012) con García Bernal. Nel 2016, l’attore ha poi raddoppiato la propria popolarità grazie al ruolo di Cassian Andor nel film Rogue One: A Star Wars Story, lo spin-off della saga di Star Wars ambientato negli anni tra Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza, mentre nel 2024 ha recitato nella serie tv Máquina: Il pugile. In qualità di regista, Luna ha girato tra gli altri il lungometraggio Abel (2010), prodotto da García Bernal e da John Malkovich, che racconta le difficoltà mentali di un bambino messicano dopo l’abbandono del padre, e Cesar Chávez (2012), un biopic dedicato all’omonimo politico statunitense figlio di immigrati messicani che aveva fondato il primo sindacato nazionale dei contadini. Il suo prossimo film Ashes, da lui diretto e co-sceneggiato, è tratto da un romanzo in lingua spagnola e sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2026. Luna sarà anche protagonista della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Mexico 86, che racconta la vera storia di Martin de la Torre, un funzionario governativo che aveva negoziato l’assegnazione al Messico dei Mondiali di Calcio del 1986. Ha inoltre recentemente terminato le riprese del film Eleven Days, dove recita anche. Infine, ha co-fondato la casa di produzione La Corriente del Golfo con García Bernal.