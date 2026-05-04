Un racconto intimo e contemporaneo sulle relazioni e le loro fragilità. Breve storia d’amore, scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, arriva in prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 4 maggio alle 21:15. Nel cast Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino, candidata ai David di Donatello

Un amore che cambia forma, si incrina e sfugge al controllo. Breve storia d’amore debutta in prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 4 maggio alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K. Il film segna il nuovo passo autoriale di Ludovica Rampoldi, candidata ai David di Donatello 2026 come Miglior esordio alla regia.

Il film di Ludovica Rampoldi tra desiderio e ambiguità Scritto e diretto da Rampoldi, Breve storia d’amore è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, distinguendosi per uno sguardo lucido e contemporaneo sulle relazioni affettive. Il film attraversa i territori del desiderio, dell’ambiguità e del bisogno di connessione, mantenendo un equilibrio costante tra dimensione intima e deriva ossessiva, senza offrire risposte semplici.

Un cast che unisce nuove voci e grandi interpreti A guidare il racconto è un cast che mette insieme generazioni diverse del cinema italiano. Pilar Fogliati e Andrea Carpenzano affiancano due interpreti di primo piano come Adriano Giannini e Valeria Golino, candidata quest’anno ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista. Un ensemble che accompagna con misura e intensità l’evoluzione emotiva dei personaggi.

La trama: due coppie e un tradimento che cambia tutto Il film racconta la storia di due coppie: i trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. I loro destini si incrociano la sera in cui Lea incontra Rocco in un bar e dà inizio a una relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo. Un tradimento che, da gesto apparentemente ordinario, prende una piega inattesa quando Lea comincia a insinuarsi nella vita di Rocco, fino a coinvolgere tutti in una resa dei conti finale.