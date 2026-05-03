A otto mesi dalla morte di Diane Keaton, Bonhams annuncia quattro aste dedicate al patrimonio personale dell’attrice. Tra maggio e giugno saranno messi in vendita circa 550 lotti tra abiti, accessori, arredi, opere d’arte e memorabilia. In catalogo anche la sceneggiatura originale senza titolo di “Io e Annie”. Le vendite si terranno online e dal vivo tra Los Angeles e New York

La casa d’aste Bonhams ha annunciato la dispersione del patrimonio personale di Diane Keaton. L’operazione, realizzata con il Fine Art Group, prevede quattro vendite tra fine maggio e metà giugno. In totale circa 550 lotti, tra moda, design, arte e oggetti legati alla carriera dell’attrice premio Oscar.

Abiti e accessori online La prima asta, “Diane Keaton: Tailored and Timeless”, si svolgerà online dal 31 maggio al 9 giugno. In vendita oltre 200 capi tra abiti e accessori. Giacche, cappelli e occhiali che hanno contribuito a definire l’immagine pubblica dell’attrice. Alcune stime di partenza sono inferiori ai 300 dollari. L’8 giugno è in programma a New York l’asta dal vivo “Architect of an Icon”. In catalogo circa 50 pezzi di maggiore valore. Tra questi un completo indossato al gala Lacma del 2021 e una copia originale della sceneggiatura di “Annie Hall”, entrambi stimati tra 2.000 e 3.000 dollari.