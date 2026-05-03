A otto mesi dalla morte di Diane Keaton, Bonhams annuncia quattro aste dedicate al patrimonio personale dell’attrice. Tra maggio e giugno saranno messi in vendita circa 550 lotti tra abiti, accessori, arredi, opere d’arte e memorabilia. In catalogo anche la sceneggiatura originale senza titolo di “Io e Annie”. Le vendite si terranno online e dal vivo tra Los Angeles e New York
La casa d’aste Bonhams ha annunciato la dispersione del patrimonio personale di Diane Keaton. L’operazione, realizzata con il Fine Art Group, prevede quattro vendite tra fine maggio e metà giugno. In totale circa 550 lotti, tra moda, design, arte e oggetti legati alla carriera dell’attrice premio Oscar.
Abiti e accessori online
La prima asta, “Diane Keaton: Tailored and Timeless”, si svolgerà online dal 31 maggio al 9 giugno. In vendita oltre 200 capi tra abiti e accessori. Giacche, cappelli e occhiali che hanno contribuito a definire l’immagine pubblica dell’attrice. Alcune stime di partenza sono inferiori ai 300 dollari. L’8 giugno è in programma a New York l’asta dal vivo “Architect of an Icon”. In catalogo circa 50 pezzi di maggiore valore. Tra questi un completo indossato al gala Lacma del 2021 e una copia originale della sceneggiatura di “Annie Hall”, entrambi stimati tra 2.000 e 3.000 dollari.
Arredi e collezione d’arte
Le altre due vendite si svolgeranno online. “At Home with Diane”, dall’1 al 10 giugno, proporrà oltre 150 elementi d’arredo provenienti dalle residenze dell’attrice. “Chapters of an Edited Life”, dall’1 all’11 giugno, sarà dedicata a libri, fotografie e opere di artisti come Robert Rauschenberg, Ed Ruscha e Annie Leibovitz. cPrima delle aste, la collezione sarà esposta a Los Angeles dal 5 maggio e successivamente a New York dal 29 maggio al 9 giugno. Secondo Bonhams, l’iniziativa restituisce la visione estetica di Keaton, interprete e curatrice del proprio immaginario creativo.
©Getty
Moda, lo stile genderless di Diane Keaton: i look indimenticabili
Una leggenda sullo schermo e fuori. Quando si pensa a Diane Keaton vengono in mente il suo straordinario sorriso e i suoi singolari outfit, sempre sofisticati e coerenti negli anni, tutti compresi all'interno di un'idea dello stile che mescola ispirazioni maschili e femminili, pois, tartan e molto altro, in cui gli accessori, tra cui spiccano guanti, cravatte e cappelli, sono in primo piano. Ecco una carrellata di uscite davvero memorabili A cura di Vittoria Romagnuolo