Festival di Cannes 2026, cerimonia premiazione e red carpet. DIRETTA

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha acquisito i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti del film La Bola Negra dei registi Javier Ambrossi e Javier Calvo. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, dove il 21 maggio è stato accolto con una lunga standing ovation di oltre 15 minuti di applausi, il film vede Penélope Cruz e Glenn Close in ruoli secondari e aveva scatenato una gara di offerte per l'ottenimento della distribuzione negli Stati Uniti, come ha riferito la rivista Variety. Tra gli interessati c'erano anche A24 e Mubi.

La Bola Negra intreccia tre storie di tre uomini omosessuali in tre epoche diverse: 1932, 1937 e 2017, ed è ispirato all'opera incompiuta omonima di Federico García Lorca. I protagonisti sono il musicista Guitarricadelafuente, al debutto come attore, Carlos González e Milo Quifes. Nei ruoli secondari compaiono anche Miguel Bernardeau e Lola Duenas. Uscirà in Spagna a ottobre. Ambrossi e Calvo, duo creativo ed ex coppia conosciuti in Spagna come "Los Javis", sono tornati al lungometraggio per la prima volta dal 2017, quando avevano firmato Holy Camp!". L'interesse per la pellicola rappresenta la seconda grande trattativa del Festival di Cannes dopo quella per Club Kid di Jordan Firstman, acquisito infine da A24 per 17 milioni di dollari.