Festival di Cannes 2026, cerimonia premiazione e red carpet. DIRETTA

Alle ore 20.15 al Grand Theatre Lumière, con la conduzione dell’attrice Eye Haïdara, la giuria presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook assegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso e gli altri riconoscimenti. Sarà anche conferita la Palma d'Oro Onoraria a Barbra Streisand, che però non potrà essere presente. Su sua richiesta, Isabelle Huppert ritirerà il riconoscimento e pronuncerà un breve discorso in suo omaggio
in evidenza
Nella cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE), in programma oggi, sabato 23 maggio, alle ore 20.15 al Grand Theatre Lumière, e condotta dall’attrice Eye Haïdara, saranno assegnati i seguenti premi:
- Palma d'Oro -
- Grand Prix -
- Premio Speciale -
- Miglior regia -
- Migliore sceneggiatura –
- Migliore attrice -
- Miglior attore –
- Premio Speciale della Giuria -
- Camera d'Or -
- Palma d'Oro per il miglior cortometraggio -
- Menzione Speciale Camera d’Or:
- Menzione Speciale per il cortometraggio:
Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri premi. Carla Simón, presidente della Giuria dei Cortometraggi, assegnerà invece la Palma d’Oro per il Miglior cortometraggio, mentre Monia Chokri, presidente della Giuria della Caméra d’Or, premierà il Miglior esordio presentato in una delle selezioni ufficiali.
La giuria, presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook e composta anche da Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Stellan Skarsgård e Chloé Zhao, decreterà i vincitori.
Durante la serata sarà anche conferita la Palma d’Oro Onoraria a Barbra Streisand che, come già annunciato, non potrà essere presente. Su sua richiesta, Isabelle Huppert ritirerà il riconoscimento e pronuncerà un breve discorso in suo omaggio.
Il film Everytime di Sandra Wollner ha vinto il premio come Miglior film nella sezione Un Certain Regard.
Monica Bellucci sul red carpet del film Histoires de la Nuit
L'undicesima giornata del Festival di Cannes ha visto in Concorso il thriller Histoires de la Nuit di Léa Mysius e il film The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach. Per la sezione Un Certain Regard, invece, c'era Ulysse: Laetitia Masson's Letter. Monica Bellucci ha sfilato sulla Montée des Marches insieme a Eva Longoria e a Gillian Anderson.
Cannes, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTOVai al contenuto
16 minuti di applausi per film The Black Ball con Penélope Cruz
La pellicola in Concorso del duo di registi Los Javis, che racconta le vite intrecciate di tre uomini gay attraverso tre epoche diverse, si ispira a un romanzo incompiuto del poeta Federico García Lorca. Il cast include anche Glenn Close. "A tutti coloro che pensano che faremo un passo indietro nella lotta per i diritti LGBT, abbiamo una brutta notizia. Perché siamo qui per restare", hanno detto i cineasti
Festival di Cannes 2026, 16 minuti di applausi per film The Black BallVai al contenuto
Netflix si aggiudica il film La Bola Negra per la distribuzione negli Usa
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha acquisito i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti del film La Bola Negra dei registi Javier Ambrossi e Javier Calvo. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, dove il 21 maggio è stato accolto con una lunga standing ovation di oltre 15 minuti di applausi, il film vede Penélope Cruz e Glenn Close in ruoli secondari e aveva scatenato una gara di offerte per l'ottenimento della distribuzione negli Stati Uniti, come ha riferito la rivista Variety. Tra gli interessati c'erano anche A24 e Mubi.
La Bola Negra intreccia tre storie di tre uomini omosessuali in tre epoche diverse: 1932, 1937 e 2017, ed è ispirato all'opera incompiuta omonima di Federico García Lorca. I protagonisti sono il musicista Guitarricadelafuente, al debutto come attore, Carlos González e Milo Quifes. Nei ruoli secondari compaiono anche Miguel Bernardeau e Lola Duenas. Uscirà in Spagna a ottobre. Ambrossi e Calvo, duo creativo ed ex coppia conosciuti in Spagna come "Los Javis", sono tornati al lungometraggio per la prima volta dal 2017, quando avevano firmato Holy Camp!". L'interesse per la pellicola rappresenta la seconda grande trattativa del Festival di Cannes dopo quella per Club Kid di Jordan Firstman, acquisito infine da A24 per 17 milioni di dollari.
La Palma d'Oro onoraria a Barbra Streisand, che non sarà presente
Durante la serata sarà anche conferita la Palma d’Oro Onoraria a Barbra Streisand che, come già annunciato, non potrà essere presente. Su sua richiesta, Isabelle Huppert ritirerà il riconoscimento e pronuncerà un breve discorso in suo omaggio.
Cannes, Barbra Streisand non ritirerà la Palma d'Oro onorariaVai al contenuto
Francia, Canal + denunciata
L'appello, pubblicato inizialmente con circa 600 firme, ha superato secondo i promotori le 3.800 adesioni, comprese quelle di Javier Bardem, Ken Loach e Mark Ruffalo. Alcuni artisti, come l'attrice Anna Mouglalis, hanno paragonato la posizione di Canal+ a una "lista nera" e a una forma di "maccartismo". La vicenda ha messo al centro del dibattito anche il peso di Canal+ nell'industria cinematografica francese. Il gruppo è uno dei principali finanziatori privati del cinema nazionale ed è presente lungo tutta la filiera, dal prefinanziamento alla distribuzione, fino all'esercizio in sala. Canal+ si è impegnata a investire 160 milioni di euro nel cinema francese nel 2026 e 170 milioni nel 2027, dopo i 150 milioni previsti per il 2025, in calo rispetto ai 220 milioni degli anni precedenti. Il gruppo ha inoltre acquisito nel settembre scorso il 34% del capitale di UGC, rete di sale cinematografiche che punta a controllare integralmente dal 2028. Proprio questa posizione centrale alimenta le preoccupazioni di una parte del settore sul rischio che scelte economiche e industriali possano tradursi in pressioni sui contenuti e sugli autori. Federazione europea degli sceneggiatori ha espresso piena solidarietà ai firmatari dell'appello, sostenendo che il caso francese si inserisce in una dinamica già osservata in diversi Paesi europei: gruppi economici attivi nei media e nelle industrie culturali che usano la loro posizione per incidere sulla creazione dei contenuti e sanzionare economicamente le voci dissenzienti. La ministra francese della Cultura, Catherine Pegard, si è detta "rammaricata" per le parole di Saada e ha auspicato che "la ragione e il dialogo possano prevalere sulle minacce".
Francia, Canal+ denunciata: "Discrimina autori anti-Bolloré"
Canal+ finirà davanti alla giustizia francese per le dichiarazioni del presidente Maxime Saada, che la scorsa domenica aveva annunciato di non voler più lavorare con i firmatari di un appello contro Vincent Bolloré. Dopo le parole pronunciate dal dirigente del gruppo televisivo nel pieno del Festival di Cannes, la Lega per i Diritti dell'Uomo e la Cgt Spectacle hanno reso noto di aver avviato un'azione civile per discriminazione. Secondo l'ong e il sindacato, Saada ha compiuto "la scelta brutale di discriminare" professionisti del cinema colpevoli di aver sottoscritto un appello che denunciava l'influenza dell'estrema destra sul cinema francese attraverso Bolloré, azionista di riferimento di Canal+. Interpellata dall'Afp, la direzione della società non ha voluto commentare. "Non ho voglia di lavorare con persone che mi trattano da cripto-fascista", aveva detto il presidente del consiglio di gestione di Canal+, Saada, provocando una reazione immediata nel settore audiovisivo e cinematografico. Nell'atto depositato al tribunale di Nanterre, LDH e Cgt Spectacle chiedono che venga ordinato a Canal+ di astenersi da qualsiasi misura di esclusione, rifiuto di collaborazione o discriminazione nei confronti dei firmatari. Per i ricorrenti, le parole di Saada sono suscettibili di ledere l'esercizio effettivo della libertà di espressione, creando un "clima dissuasivo" capace di scoraggiare prese di posizione critiche nel mondo della cultura. "È tempo che i mondi della cultura e del sapere si coalizzino e si rivoltino contro l'opera reazionaria del gruppo Bolloré. L'azione giudiziaria è uno dei trampolini necessari per questa rivolta", ha dichiarato all'Afp l'avvocato Arié Alimi, legale della Cgt Spectacle e della LDH.
La giuria di Park Chan-wook
La giuria, presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook e composta anche dal regista e sceneggiatore cileno Diego Céspedes, dall’attore ivoriano-americano Isaach de Bankolé, dallo sceneggiatore scozzese Paul Laverty, dall’attrice statunitense Demi Moore e dall’attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga, dalla regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel, dall’attore svedese Stellan Skarsgård e dalla regista e sceneggiatrice cinese Chloé Zhao decreterà i vincitori.
I 22 film in Concorso
I 22 film in Concorso per la Palma d'Oro sono Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, A Woman's Life di Charline Bourgeois-Tacquet, La BolaNegra di Javier Calvo e Javier Ambrossi, Coward di Lukas Dhont,Parallel Talesdi Asghar Farhadi,Paper Tiger di James Gray, Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure) di Valeska Grisebach,All of a Sudden di Hamaguchi Ryusuke, The Unknown di Arthur Harari, Another Day di Jeanne Herry, Sheep In The Boxdi Koreeda Hirokazu,Hopedi Na Hong-jin, Nagi Notesdi Fukada Koji, Gentle Monster di Marie Kreutzer, A Man Of HisTime di Emmanuel Marre, Fjorddi Cristian Mungiu, The Birthday Partydi Léa Mysius,Moulindi László Nemes, Fatherlanddi Paweł Pawlikowski, TheMan I Love di Ira Sachs,El Ser Querido(The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen e Minotaur di Andreï Zviaguintsev.
Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro
L’attrice Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro, mentre gli attori e le attrici Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri premi. Carla Simón, presidente della Giuria dei Cortometraggi, assegnerà invece la Palma d’Oro per il Miglior cortometraggio, mentre Monia Chokri, presidente della Giuria della Caméra d’Or, premierà il Miglior esordio presentato in una delle selezioni ufficiali.
Nella cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma oggi, sabato 23 maggio alle ore 20.15 al Grand Theatre Lumière, e condotta dall’attrice Eye Haïdara, saranno assegnati i seguenti premi:
- Palma d'Oro
- Grand Prix
- Premio Speciale
- Miglior regia
- Migliore sceneggiatura
- Migliore attrice
- Miglior attore
- Premio Speciale della Giuria
- Camera d'Or
- Palma d'Oro per il miglior cortometraggio
- Menzione Speciale Camera d’Or
- Menzione Speciale per il cortometraggio
©Getty
Cannes, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTO
Ultima sfilata sotto i riflettori e ultime proiezioni di film in programma. La undicesima giornata è per il thriller di Léa Mysius 'Histoire de la nuit' e 'The dreamed adventure' di Valeska Grisebach. Per la sezione Un Certain Regard, invece, c'è 'Ulysse'. Monica Bellucci è la grande star del giorno. Sulla Montée des Marches arrrrivano anche Eva Longoria e Gillian Anderson A cura di Vittoria Romagnuolo