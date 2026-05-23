Olivia Dean il 22 maggio ha portato in Italia il suo “The Art of Loving - Live”, il tour europeo tanto atteso che ha inaugurato la stagione dei concerti di Fiera Milano Live 2026: sei serate prodotte da Vivo Concerti che ospiteranno artisti come Lewis Capaldi, Tyler, The Creator e Anyma e molti altri
Diventata una delle figure più amate della scena BRIT contemporanea, Dean arriva a Milano in un momento d’oro della sua carriera: dopo il Grammy Award come Best New Artist e la consacrazione ai BRIT Awards e ai Mercury Prize 2026, l’artista britannica fa capolino a Milano – unica data italiana – con il suo The Art of Loving – Live, il tour europeo tanto atteso.
L’artista, da pochi mesi 27enne, è diventata con la sua semplicità e le sue fragilità un’icona soprattutto per le nuove generazioni. Basta guardarsi intorno a Fiera Milano Live per capirlo: pois bianchi su tessuto nero o viceversa, gonne satinate, abbigliamento minimal ed elegante. Il pubblico di Olivia Dean sembra quasi riflettere perfettamente la sua musica: semplice e delicata, ma allo stesso tempo capace di colpire e stupire.
Forse il motivo è nella sua scrittura. I brani – che diventano spesso virali su TikTok – raccontano un amore dalle mille sfaccettature. Non soltanto quello romantico a cui siamo abituati, ma anche l’amore per sé stessi, per gli amici, per la famiglia, per chi ci ha cresciuti e persino per le versioni di noi che cambiano nel tempo. Dean canta di amori che finiscono senza essere stati uno spreco, di situationship, della paura di accogliere l’amore e del timore di non riuscire a contraccambiare. Con The Art of Loving – Live ha rivelato al pubblico cosa significhi davvero per lei la parola “amore”.
L’inizio del live
Olivia Dean apre il concerto con l’omonimo brano The Art of Loving. Poi arrivano Nice to Each Other e Lady Lady. Quest’ultimo – super virale su TikTok – parla di cambiamento e di quella sensazione che si prova quando si evolve e non ci si riconosce più del tutto. Sull’app il brano viene spesso utilizzato per raccontare svolte di vita: e perché non iniziare con un bel taglio di capelli? Quel momento in cui cambi, cresci e inizi a fare cose che prima non avresti mai fatto per paura di uscire dalla tua comfort zone. Esperienze comuni, raccontate con una scrittura capace di non renderle mai banali.
Poi si ferma a parlare con il pubblico:
“Questa data per me non è importante solo perché è la prima volta che mi esibisco in Italia, ma anche perché questa sera è il compleanno della mia mamma, quindi cantate anche per lei”.
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“Ballate, piangete, siate presenti”
Dean non si limita a cantare, ma dialoga continuamente con chi ha davanti:
“Qui vige una sola regola stasera: ballate, divertitevi, piangete. Io vi darò tutto quello che ho, in cambio vi chiedo di essere presenti qui con me questa sera”.
Quando introduce So Easy (To Fall in Love), il discorso si sposta sull’amore per sé stessi:
“Questa canzone è sull’amare se stessi, andare davanti allo specchio e dire: sai che c’è? Sto proprio bene. Immaginate che tutte le persone qui presenti pensino questo di voi stasera”.
Visibilmente emozionata, ripete di non riuscire a credere a tutto ciò che le sta accadendo, mentre il pubblico risponde con un coro spontaneo di “Sei bellissima”. Poi è la volta di Close Up.
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L’album che le ha cambiato la vita e il significato della parola “amore”
“Quest’album ha cambiato la mia vita”, racconta Dean poco dopo.
“L’obiettivo di questo album era trovare un senso alla parola amore. E penso di esserci riuscita: amare non significa solo amare romanticamente. Significa vedere una persona vincere ed essere felice per lei, vederla brillare. Tutte le persone qui presenti meritano di essere amate e lo merito anch’io”.
Subito dopo arriva Let Alone The One You Love, che introduce così:
“Questa canzone mi spezza il cuore, ma è anche curativa”.
Imperfezione e fragilità
La seconda parte del live lascia spazio anche ai brani del primo album.
“Messy mi ha permesso di essere imperfetta. Viviamo in un mondo in cui sembra che tutti sappiano quello che stanno facendo: non è così”.
Con UFO si entra invece nelle paure che accompagnano l’amore e nella difficoltà di scegliere qualcuno su cui “atterrare”. Segue Touching Toes.
L’amore è ovunque
I’ve Seen It diventa una dedica alle amicizie:
“Dedico questo brano alla mia migliore amica. Perché l’amore non è solo romantico. Quindi se siete qui con la vostra migliore amica: stringetela forte”.
Il brano parla d’amore senza mai pronunciare la parola love. Perché, come racconta Dean, anche se non lo vedi puoi sentirlo: è sempre stato intorno a te e, soprattutto, dentro di te.
Celebrare le radici e chi ci ha cresciuto
Con Carmen, dedicata alla nonna emigrata, il concerto si sposta sull’amore per le proprie radici e per chi ci ha permesso di diventare ciò che siamo. Seguono Echo, Time e Loud, accompagnati dal primo cambio d’abito: un vestito in seta semplice ed elegante.
“L’amore non è mai sprecato quando è condiviso”
Durante A Couple Minutes l’atmosfera cambia: con l’intro fiabesca arrivano le lacrime del pubblico.
“È una canzone che parla di perdono, perché anche se qualcosa non è destinato a durare per sempre non significa che non sia stato bello”.
La frase che racchiude il senso del brano è:
“L’amore non è mai sprecato, quando è condiviso”.
Con The Hardest Part l’atmosfera torna leggera: Dean scende dal palco e canta insieme ai fan.
A “piccoli passi” verso il gran finale
Dopo le lacrime arriva però il momento di lasciarsi andare. “Siete pronti a ballare con me?”, urla Dean prima di “Baby Steps”, uno dei brani più amati e diventati virali su TikTok grazie al suo messaggio: imparare a prendersi cura di sé un passo alla volta. “Sarò il mio paio di mani sicure, non è la fine, è l’inizio”. Ed è facile capire perché abbia colpito così tanto una generazione intera alle prese con cambiamenti continui, trasferimenti, università, lavoro e nuovi inizi.
Poi “Ladies Room”, “Move On Up”, “Ok Love You Bye” e “Perfect” e il concerto si avvicina alla parte finale. Prima di “Dive”, Dean guarda il pubblico e dice: “Questa è una canzone che riguarda il fatto di accogliere l’amore, di ritrovarsi in un posto mentale in cui si è pronti a riceverlo. Io ve lo sto donando e spero che ve lo portiate per tutta la settimana e per il resto della vostra vita. O almeno, finché non ci rincontreremo”.
E infine, la super hit: “Man I Need”. La chiusura perfetta di un concerto che, più che parlare d’amore, sembra aver cercato di insegnare a riconoscerlo ovunque. Ed è forse proprio questa la forza di Olivia Dean: riuscire a cantare l’amore in tutte le sue forme senza mai risultare stucchevole, ricordandoci che il bello della vita si cela nelle piccole cose (che poi non sono piccole). E quale miglior modo di portare a casa queste consapevolezze, se non al termine di un concerto come questo?
SETLIST
PETAL STAGE INTRO – THE ART OF LOVING
NICE TO EACH OTHER
LADY LADY
EASY
CLOSE UP
LET ALONE THE ONE YOU LOVE
MESSY
UFO
TOUCHING TOES
I’VE SEEN IT
CARMEN
ECHO
TIME (SHORT OUTRO SOLO)
LOUD
A COUPLE MINUTES
THE HARDEST PART (OUTRO COSTUME CHANGE
LOOP)
BABY STEPS
LADIES ROOM
MOVE ON UP
OK LOVE YOU BYE
PERFECT
DIVE
MAN I NEED
Lineup Completa Fiera Milano Live
Olivia Dean 22 maggio 2026
Lewis Capaldi 17 giugno 2026
Kings of Leon 20 giugno 2026
Romeo Santos & Prince Royce 10 luglio 2026
Tyler, The Creator 25 agosto 2026
ANYMA - presenta ÆDEN 19 settembre 2026