Olivia Dean il 22 maggio ha portato in Italia il suo “The Art of Loving - Live”, il tour europeo tanto atteso che ha inaugurato la stagione dei concerti di Fiera Milano Live 2026: sei serate prodotte da Vivo Concerti che ospiteranno artisti come Lewis Capaldi, Tyler, The Creator e Anyma e molti altri

Forse il motivo è nella sua scrittura. I brani – che diventano spesso virali su TikTok – raccontano un amore dalle mille sfaccettature. Non soltanto quello romantico a cui siamo abituati, ma anche l’amore per sé stessi, per gli amici, per la famiglia, per chi ci ha cresciuti e persino per le versioni di noi che cambiano nel tempo. Dean canta di amori che finiscono senza essere stati uno spreco, di situationship, della paura di accogliere l’amore e del timore di non riuscire a contraccambiare. Con The Art of Loving – Live ha rivelato al pubblico cosa significhi davvero per lei la parola “amore”.

L’artista, da pochi mesi 27enne, è diventata con la sua semplicità e le sue fragilità un’icona soprattutto per le nuove generazioni. Basta guardarsi intorno a Fiera Milano Live per capirlo: pois bianchi su tessuto nero o viceversa, gonne satinate, abbigliamento minimal ed elegante. Il pubblico di Olivia Dean sembra quasi riflettere perfettamente la sua musica: semplice e delicata, ma allo stesso tempo capace di colpire e stupire.

Diventata una delle figure più amate della scena BRIT contemporanea, Dean arriva a Milano in un momento d’oro della sua carriera: dopo il Grammy Award come Best New Artist e la consacrazione ai BRIT Awards e ai Mercury Prize 2026, l’artista britannica fa capolino a Milano – unica data italiana – con il suo The Art of Loving – Live, il tour europeo tanto atteso.

L’inizio del live

Olivia Dean apre il concerto con l’omonimo brano The Art of Loving. Poi arrivano Nice to Each Other e Lady Lady. Quest’ultimo – super virale su TikTok – parla di cambiamento e di quella sensazione che si prova quando si evolve e non ci si riconosce più del tutto. Sull’app il brano viene spesso utilizzato per raccontare svolte di vita: e perché non iniziare con un bel taglio di capelli? Quel momento in cui cambi, cresci e inizi a fare cose che prima non avresti mai fatto per paura di uscire dalla tua comfort zone. Esperienze comuni, raccontate con una scrittura capace di non renderle mai banali.

Poi si ferma a parlare con il pubblico:

“Questa data per me non è importante solo perché è la prima volta che mi esibisco in Italia, ma anche perché questa sera è il compleanno della mia mamma, quindi cantate anche per lei”.