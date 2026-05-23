“Il mio caro amico Dick Parry è morto questa mattina”. Con queste parole David Gilmour ha annunciato la scomparsa del sassofonista, morto a 83 anni. Un messaggio semplice, affidato ai social, per salutare un musicista che ha lasciato un segno profondo nel suono dei Pink Floyd. Al momento non sono note le cause del decesso

Se n’è andato a 83 anni, Dick Parry. Un nome che forse non è mai stato in prima linea, ma un suono sì: quello del suo sax, diventato parte dell’anima dei Pink Floyd. A dare la notizia è stato David Gilmour, con un messaggio affidato ai social, semplice e diretto, come spesso accade quando le parole devono farsi carico di un’assenza vera. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause della morte.

L’annuncio di Gilmour e un legame che viene da lontano

“Il mio caro amico Dick Parry è morto questa mattina”. Poche parole, nessuna retorica. David Gilmour ha scelto così di salutare un compagno di viaggio che conosceva da una vita. Un’amicizia nata quando entrambi avevano appena 17 anni, molto prima che i Pink Floyd diventassero un mito globale.

Nel suo ricordo, Gilmour ha parlato soprattutto di quel rapporto costruito nel tempo, dentro e fuori dagli studi di registrazione. Un legame che ha attraversato decenni di musica, successi, cambiamenti, restando sempre intatto. Nel tributo condiviso da Gilmour, torna più volte un’espressione: “un timbro inconfondibile”. Ed è forse la definizione più semplice e più vera. Il sax di Dick Parry non si limitava a riempire uno spazio: era una voce, capace di farsi malinconica, solenne, emotiva.

Le sue note dialogavano con le chitarre e con le architetture sonore dei Pink Floyd, contribuendo in modo decisivo a quella dimensione sospesa e cinematografica che ha reso la band unica. Bastavano poche frasi musicali per riconoscerlo.