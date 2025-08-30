Springsteen, De Gregori, Pink Floyd, Queen: i 50 anni dei dischi

2/11 ©Getty

Born to Run: il sogno americano secondo Springsteen. Pubblicato il 25 agosto 1975, Born to Run è l’album che trasformò Bruce Springsteen da promessa a leggenda. Un disco nato sotto pressione – l’etichetta minacciava di scaricarlo – e che divenne la sua carta d’identità definitiva. Brani come Thunder Road e la title track condensano energia rock, poesia urbana e quell’idea di fuga che sarebbe rimasta centrale in tutta la sua carriera.

