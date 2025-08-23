Bruce Springsteen pubblica Lonely Night in the Park, l'outtake inedito

In occasione del 50° anniversario di Born to Run, Bruce Springsteen rilascia ufficialmente Lonely Night in the Park, un brano inedito registrato nel 1975 e da allora rimasto negli archivi. Un pezzo che avrebbe potuto far parte della scaletta originale, ora riscoperto in tutta la sua forza, accompagnato da immagini rare del backstage.

Bruce Springsteen, in occasione del cinquantesimo anniversario del suo album storico Born to Run, ha sorpreso i fan rilasciando ufficialmente uno degli inediti più suggestivi delle sessioni del 1975: Lonely Night in the Park. Questo brano, mai pubblicato in qualità studio fino ad oggi, è stato registrato presso i mitici studi Record Plant di New York con la E Street Band e il supporto del produttore Jon Landau.

Un confronto serrato Il pezzo era uno dei candidati per rientrare nella scaletta definitiva di Born to Run, ma alla fine venne escluso in favore di Meeting Across the River. Secondo il coautore di Down Thunder Road, Mike Appel, ci fu un confronto serrato sulle tracce da inserire, e alla fine fu proprio quella ballata a conquistare il posto nel disco. Anche se una versione grezza di Lonely Night in the Park era già stata trasmessa in alcune occasioni su E Street Radio nel 2005, solo ora è disponibile in audio di qualità studio, nella sua veste definitiva.