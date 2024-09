David Gilmour suona Wish You Were Here in un pub con la figlia. VIDEO

Il musicista britannico, chitarrista e cantante dello storico gruppo inglese, durante una serata Open Mic in un bar del Regno Unito si è unito a sua figlia per suonare una delle hit della leggendaria band con cui è diventato famoso. Ha offerto ai fortunati presenti una versione acustica del classico del 1975 durante una pausa dalle prove per il suo prossimo tour mondiale Luck and Strange. "Vuoi venire a mettermi in ombra?”, ha chiesto la ragazza al padre mentre lui stava salendo sul palco

David Gilmour dei Pink Floyd ha suonato Wish You Were Here in un piccolo pub con la figlia Romany, regalando ai fortunati presenti un’esperienza unica e indescrivibile.



Gilmour non inizierà il suo tour per altri 17 giorni, ma un piccolo gruppo di persone al Neptune Live Music Bar, durante una serata a microfono aperto organizzata nell’East Sussex, Inghilterra, ha avuto un’anteprima esclusiva quando si è unito a sua figlia Romany per eseguire in acustico Wish You Were Here.

"Vuoi venire a mettermi in ombra?”, ha chiesto la ragazza al padre mentre lui stava salendo sul palco. "Ok, fantastico”.

Gilmour ha postato una versione abbreviata della performance sui suoi profili social (potete guardare il video in fondo a questo articolo). "Mi è piaciuto molto fare un'incursione al concerto di Romany Gilmour al Neptune a Hove questa sera dopo aver finito le prove per il tour", ha scritto nella didascalia a corredo del video in cui ha montato alcuni dei momenti salienti dell'esibizione.

Potete guardare il video dell’esibizione di David Gilmour e figlia nel pub inglese nel post che trovate in fondo a questo articolo, condiviso dalla star della musica inglese.