Pink Floyd, David Gilmour: "Questo potrebbe essere il mio ultimo tour"

Intervistato da Rolling Stone, il cantautore, polistrumentista, compositore e produttore discografico britannico che è stato il chitarrista e cantante dello storico gruppo inglese Pink Floyd confessa che quello attuale potrebbe essere l’ultimo capitolo della sua carriera musicale on the road. L'artista ha parlato dei temi dell’album “Luck and Strange”, dei concerti durante i quali suonerà qualcosa del repertorio anni ’70, del conflitto con Roger Waters e della voglia di mettersi tutto alle spalle

“Pensi che questo potrebbe essere il tuo ultimo tour?” è la domanda che il giornalista statunitense Andy Greene, dell’edizione americana del magazine Rolling Stone, fa in una recente intervista a David Gilmour, il cantautore, polistrumentista, compositore e produttore discografico britannico che dal 1968 al 1995, e nuovamente nel 2014, è stato il chitarrista e cantante dello storico gruppo inglese Pink Floyd.

E la risposta è: “Sì, potrebbe esserlo, ovviamente”.

A quel punto, Greene continua: “Pensi che lo sarà?”. Le speranze dei fan, quelle di vedere ancora live il proprio beniamino, non si dovranno ancora smorzare del tutto, perché Gilmour ha risposto in maniera non certo categorica, dicendo: “Ve lo dirò dopo il tour”.

Inoltre c’è da dire che il musicista ha dato risposte contrastanti nel corso della medesima intervista, dato che alla domanda “Hai mai pensato di ritirarti, magari alla fine del tour del 2016?” ha risposto: “Non mi è mai passato per la testa”.

Però fa sapere che lui non è “uno di quei musicisti che desidera stare sempre in tour”, spiegandone i motivi: “Ho una famiglia meravigliosa. Ho una bella proprietà”.



L'intervista è stata condotta in previsione dell'uscita del nuovo album di David Gilmour, Luck and Strange, che arriverà il 6 settembre 2024.