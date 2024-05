A nove anni di distanza dall’ultimo album Rattle That Lock, il 6 settembre David Gilmour pubblicherà Luck and Strange, il lavoro registrato tra Brighton e Londra. Al suo interno otto inediti a una rivisitazione di Between Two Points dei Montgolfier Brothers

A settembre e ottobre David Gilmour sarà protagonista di sei appuntamenti al Circo Massimo di Roma. I biglietti per gli spettacoli sono in prevendita da oggi, mercoledì 15 maggio, attraverso la registrazione sul sito di Virgin Radio e preordinando il nuovo album dell’artista britannico sul sito di Sony Music Italia.

david gilmour, i biglietti per i concerti al circo massimo

Grande attesa per l’arrivo in Italia di uno dei più grandi chitarristi della storia della musica. Il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre David Gilmour si esibirà sul palco del Circo Massimo per sei spettacoli imperdibili. La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 17 maggio mentre la prevendita è già attiva in due modalità: con l'ottenimento di un codice dopo la registrazione sul sito di Virgin Radio e preordinando il nuovo album Luck and Strange sul sito di Sony Music Italia.