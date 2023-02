Roger Waters su David Gilmour: “I suoi assoli tra i migliori del rock"

L’ex Pink Floyd ha difeso il suo ex collega di band dalle parole a suo avviso storpiate di un articolo pubblicato su The New Statesman. Il giornalista Stuart Maconie gli avrebbe messo in bocca dichiarazioni da lui mai asserite, riferite a presunti “orribili assoli di chitarra” di Gilmour. "Adoro gli assoli di chitarra di Dave”, aggiunge Roger. "Non so chi pensa di citare quando dice gli 'orribili assoli di chitarra' di Gilmour. Ma di sicuro non sono io (a dirlo)"



Che Roger Waters voglia sotterrare l’ascia di guerra? Dall'ultima mossa che si è giocato l'ex Pink Floyd, sembra che il musicista voglia chiedere una tregua al suo ex collega di band, David Gilmour.

Dopo anni di battibecchi, frecciate e vere proprie battaglie tra i due ex amici, nelle ultime ore arriva il primo gesto cordiale di Waters nei confronti di Gilmour. Qualcosa di scioccante, come se stessimo dando una simile notizia dei fratelli-coltelli della musica: i Gallagher.

Ma prima ancora degli Oasis, tra gli ex compagni di band che non si rivolgono più la parola ci sono Roger Waters e David Gilmour. Sono loro i nomi per antonomasia quando si parla di amicizie e collaborazioni finite con dita negli occhi, per intenderci.



"Roger Waters e David Gilmour non si parlano, ci vorrebbe Mandela”, aveva affermato l'estate scorsa Nick Mason, lo storico batterista dei Pink Floyd, rispondendo all'eventualità di una reunion della band (di cui Mason ha specificato non esserci praticamente alcuna possibilità, proprio per via dei rapporti tesissimi tra Waters e Gilmour).



Recentemente però Roger Waters si è espresso in maniera complimentosa nei confronti di Gilmour, difendendo a spada tratta i suoi assoli di chitarra.

Waters si è affidato a Twitter per esprimere la propria frustrazione relativa a un articolo pubblicato di recente, un pezzo in cui si parla di un presunto suo disgusto per il lavoro del suo ex compagno dei Pink Floyd.



In fondo a questo articolo potete guardare il tweet di Roger Waters che riassume tutta la questione.



Le parole di Waters

approfondimento Pink Floyd, moglie di Gilmour contro Waters: "Antisemita e putiniano" "È la solita assurdità, me**a e mal informazione”, ha twittato Waters. "Tuttavia c'è, nell'articolo, qualcosa su cui devo mettere le cose in chiaro”, ha aggiunto.



L'articolo, pubblicato su The New Statesman e scritto dal giornalista Stuart Maconie, riportava che la recente decisione di Waters di ri-registrare The Dark Side of the Moon da solo comportava la rimozione di "come citato dal quotidiano spagnolo El Pais, l'opera di David Gilmour, (ossia) orribili assoli di chitarra”.

Eppure El Pais non ha citato alcuna fonte per questa dichiarazione.



"Ora, non so chi pensa di citare quando dice gli 'orribili assoli di chitarra' di Gilmour", ha detto Waters, "ma di sicuro non sono io”.



Il motivo del nuovo concept dell'album

approfondimento Ucraina contro Roger Waters dopo il suo discorso all'Onu In un'intervista con The Berliner Zeitung rilasciata all'inizio di questo mese, Waters ha spiegato perché ha registrato The Dark Side of the Moon senza gli altri membri dei Pink Floyd. "Il nuovo concept ha lo scopo di riflettere sul significato del lavoro, di far emergere il cuore e l'anima dell'album", ha detto, "musicalmente e spiritualmente. Sono l'unico a cantare le mie canzoni in queste nuove registrazioni, e non ci sono assoli di chitarra rock and roll".



Roger Waters: "Adoro gli assoli di chitarra di Dave”

approfondimento Roger Waters a colloquio al Consiglio Onu per opinioni filo-Putin Waters ha continuato nella sua nuova dichiarazione, difendendo il lavoro svolto da Gilmour come chitarrista per molti decenni. "Io c'ero", ha detto. "Adoro gli assoli di chitarra di Dave su [The Dark Side of the Moon], entrambi, e su [Wish You Were Here] e su Animals e su The Wall e su The Final Cut. Dal mio punto di vista, anche se parziale, gli assoli di Dave su quegli album costituiscono una raccolta di alcuni dei migliori assoli di chitarra nella storia del rock and roll. Quindi, Stuart Maconie, piccolo co**one, la prossima volta, per favore, controlla la tua copia con i soggetti del tuo sudicio pezzo, prima di andare in stampa”.



Una lunga guerra tra i due musicisti

approfondimento Pink Floyd, sorprese per i 50 anni di The Dark Side of the Moon Ai ferri corti ormai da anni, Waters e Gilmour hanno recentemente litigato con colpi sferrati sui social network per l'uscita del singolo di beneficenza dei Pink Floyd del 2021, Hey Hey Rise Up. Roger Waters si era detto contrario alla collaborazione di Gilmour con un musicista ucraino. Secondo una traduzione inglese dell'intervista al quotidiano tedesco Berliner Zeitung apparsa sul sito web di Waters, il musicista 79enne ha espresso una serie di opinioni controverse su Ucraina, Putin e Israele.

Nell'intervista si è lamentato di come sia stato "davvero, davvero triste" che i suoi ex compagni di band abbiano registrato una canzone di protesta con il musicista ucraino Andrij Chlywnjuk. E ha affermato quanto segue: "Putin ha sempre sottolineato di non avere alcun interesse a conquistare l’Ucraina occidentale, né a invadere la Polonia o qualsiasi altro Paese oltre confine. Vuole proteggere le popolazioni di lingua russa in quelle parti dell’Ucraina dove le popolazioni di lingua russa si sentono minacciate dai governi di estrema destra influenzati dal golpe di Maidan a Kiev. Un colpo di stato ampiamente accettato come orchestrato dagli Stati Uniti".

Lo scorso autunno, il co-fondatore dei Pink Floyd aveva parlato con il magazine Rolling Stone affermando di essere in "una lista di vittime supportata dal governo ucraino".



Poche settimane fa la moglie di David Gilmour, Polly Samson (che è stata anche autrice di alcuni testi dei Pink Floyd), ha accusato Roger Water di essere "antisemita" e un “apologeta di Putin". Gilmour, d’accordo con l'accusa, ha ritwittato il post di sua moglie, scrivendo: "Ogni parola dimostrabilmente vera".



Di seguito vi mostriamo il tweet di Roger Waters, scritto in difesa degli assoli di David Gilmour.