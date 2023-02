Pink Floyd, moglie di Gilmour contro Waters: "Antisemita e putiniano"

Polly Samson, consorte di David Gilmour e paroliera di molte canzoni dei Pink Floyd, ha attaccato Roger Waters sui social network. L’ha definito "apologista di Putin" e misogino. “Basta con le tue sciocchezze", ha twittato. Gilmour ha ritwittato il post, scrivendo "Ogni parola è vera, lo si può dimostrare”. Si tratta di reazioni alle opinioni di Waters sulla guerra in Ucraina e su Israele, espresse in una recente intervista al quotidiano tedesco Berliner Zeitung

La moglie di David Gilmour, Polly Samson, ha attaccato Roger Waters sui social network. L'ha definito "apologista di Putin" e misogino. "Basta con le tue sciocchezze", ha twittato. Gilmour, dal canto suo, ha ritwittato il post scrivendo "Ogni parola è vera, lo si può dimostrare". Si tratta di reazioni alle opinioni di Waters sulla guerra in Ucraina e su Israele, espresse in una recente intervista rilasciasta al quotidiano tedesco Berliner Zeitung. "Purtroppo @rogerwaters sei antisemita fino al midollo", ha scritto Samson su Twitter. "Anche un apologeta di Putin e un bugiardo, ladro, ipocrita, evasore fiscale, uno che canta in play-back, misogino, malato di invidia, megalomane. Basta con le tue sciocchezze", queste le parole dello sfogo in rete e della consorte di David Gilmour, la quale non è "soltanto" la moglie di un membro dei Pink Floyd ma ha anche contribuito a scrivere diverse canzoni della leggendaria rock band britannica (i testi di The Division Bell e di The Endless River, gli ultimi due album dei Pink Floyd, sono in parte suoi). Polly Samson è stata paroliera del gruppo dopo che Roger Waters se ne è andato nel 1985. David Gilmour, dal canto suo, ha sostenuto fortemente il post, ritwittandolo e scrivendo "Ogni parola è vera, lo si può dimostrare". La frattura decennale tra i due storici componenti dei Pink Floyd non sembrerebbe quindi destinata a rimarginarsi presto, tutt'altro. Lunedì 6 febbraio è sbarcato in rete il messaggio caustico della moglie del cantante e chitarrista che sostituì Syd Barrett verso la fine degli anni Sessanta. Polly Samson si è rivolta ai social media per criticare pubblicamente Waters. Il suo tweet arriva dopo le opinioni di Roger Waters sulla guerra in Ucraina e su Israele, espresse in un'intervista rilasciata la scorsa settimana al quotidiano tedesco Berliner Zeitung. Trovate il tweet di Polly Samson in fondo a questo articolo.

Per ciò che concerne Israele, Roger Waters ha affermato: "Gli israeliani stanno commettendo un genocidio. Proprio come ha fatto la Gran Bretagna durante il nostro periodo coloniale, tra l’altro. A mio avviso, Israele ha il diritto di esistere fino a che è una vera democrazia. Fino a che nessun gruppo, religioso o etnico, gode di più diritti di qualsiasi altro. Ma sfortunatamente questo è esattamente ciò che sta accadendo in Israele e in Palestina".

Secondo una traduzione inglese dell'intervista al quotidiano tedesco Berliner Zeitung apparsa sul sito web di Waters, il musicista 79enne ha espresso una serie di opinioni controverse su Ucraina, Putin e Israele. Nell'intervista si è lamentato di come sia stato "davvero, davvero triste" che i suoi ex compagni di band abbiano registrato una canzone di protesta con il musicista ucraino Andrij Chlywnjuk. E ha affermato quanto segue: "Putin ha sempre sottolineato di non avere alcun interesse a conquistare l’Ucraina occidentale, né a invadere la Polonia o qualsiasi altro Paese oltre confine. Vuole proteggere le popolazioni di lingua russa in quelle parti dell’Ucraina dove le popolazioni di lingua russa si sentono minacciate dai governi di estrema destra influenzati dal golpe di Maidan a Kiev. Un colpo di stato ampiamente accettato come orchestrato dagli Stati Uniti". Lo scorso autunno, il co-fondatore dei Pink Floyd aveva parlato con il magazine Rolling Stone affermando di essere in "una lista di vittime supportata dal governo ucraino".

La frattura tra Waters e Gilmour



L'archetipo di tutti litigi musicali non è certo quello dei fratelli Gallagher: tutto ebbe inizio da Roger Waters e David Gilmour.



Waters lasciò i Pink Floyd nel 1985, dopo due anni di accesi litigi (bisticciano dal 1983, ossia da dopo The Final Cut). Dopo l'addio al gruppo, Roger Waters si lanciò in una battaglia legale per impedire a Gilmour e al batterista Nick Mason di usare il nome della band senza di lui. Alla fine, però, perse e i Pink Floyd continuarono a esistere e a suonare senza il suo fondatore. La nuova versione della band guidata da Gilmour pubblicò in seguito l’album A Momentary Lapse of Reason nel 1987 e andò in tournée negli stadi negli anni Novanta.

Verso la fine degli anni Ottanta, Gilmour e Mason hanno dovuto cambiare perfino il sesso di Angie, il maiale gonfiabile che faceva da mascotte alle loro esibizioni, per evitare che Waters potesse insinuare rivendicazioni di copyright. Per non parlare dei litigi relativi al catalogo musicale dei Pink Floyd. Diciamo che nella musica "la guerra dei Roses" (non i Guns...) è semmai "la guerra dei Floyd".



Però in un'intervista alla BBC del 2013, Waters ha ammesso il rammarico per aver citato in giudizio Gilmour e Mason. "Mi sbagliavo", ha dichiarato.

Negli ultimi due anni però gli screzi tra Roger Waters e David Gilmour sono passati sul piano della politica. Waters è un fiero sostenitore della causa del boicottaggio di Israele, a differenza degli ex compagni di band che la pensano in maniera totalmente diversa. Sulla guerra in Ucraina hanno ancora litigato, quando il chitarrista e il batterista hanno pubblicato una canzone di sostegno alla causa di Kiev mentre Waters sostiene che la guerra sia scoppiata "per colpa dei nazionalisti ucraini" (ricordiamo che ha anche scritto una lettera a Vladimir Putin). Questa presa di posizione ha fatto sì che i concerti di Roger Waters in Polonia venissero cancellati.



