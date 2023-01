Zelensky, da Cannes a Sanremo: il leader ucraino punta sugli show

9/9

Muro alzato, invece, dal calcio mondiale. La richiesta di condividere un messaggio di pace prima del calcio d'inizio della finale della Coppa del Mondo è stata respinta dalla Fifa. Zelensky si era offerto di apparire in un collegamento video con i tifosi nello stadio in Qatar e il no gli ha bruciato: su un campo da calcio, aveva commentato, "il peggio che può succedere è un cartellino rosso, non un bottone rosso. Quando le persone sono unite dal calcio, le persone sono unite dalla pace"

Il messaggio di Zelensky per la finale di Qatar 2022 bloccato dalla Fifa