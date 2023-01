Zelensky a Sanremo, reazioni e polemiche: da Salvini a Di Battista

6/9 ©Ansa

Tra i firmatari anche l'opinionista ed ex 5 Stelle Alessandro Di Battista che giudica una "ridicola buffonata'' la partecipazione del presidente ucraino alla serata conclusiva del festival di Sanremo. All’Ansa precisa di non essere intenzionato a partecipare alla protesta in piazza indetta per l'11 febbraio: "Sostengo la petizione ma non parteciperò alla manifestazione". Piuttosto, dice, " se stabiliamo che si inizia a rendere una manifestazione canora un luogo di dibattito di questioni politiche, allora che si parli anche di quello che sta avvenendo in Palestina”