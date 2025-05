La possibile scaletta del concerto di Jovanotti a Bologna

Il PalaJova Tour 2025, la tournée che ha segnato il ritorno di Lorenzo Jovanotti nei palazzetti italiani dopo un periodo di pausa forzata a causa dell'incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo, sta per concludersi. L'appuntamento è all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, venerdì 30 e sabato 31 maggio.

Jovanotti in tour (quasi concluso)

Quello di Jovanotti è un vero e proprio concerto jukebox, con fan di ogni età uniti a cantare tutte le canzoni, dall'inizio alla fine. Concepito per per dare agli spettatori la sensazione di sentirsi vicini all’artista, lo show comprende un imponente schermo di 22 metri circondato da fiori meccanici sospesi, che cambiano continuamente forma e colore. Il tappeto di casa, omaggio alle culture nomadi, regala invece intimità. Per un concerto che alterna, sapientemente, attimi scatenati e tonalità romantiche.