Jovanotti, fuori il videoclip del nuovo singolo Occhi a cuore

Tornavo e ritornavo a quei versi di ‘I am waiting’ e ho sentito di volere ribaltare quel punto di vista. Ho pensato a una canzone che dicesse che ho smesso di aspettare e che però avesse comunque dentro una certa aria da pezzo ‘on the road’, quei pezzi da ascoltare con il finestrino abbassato e il volume a palla che si fonde con il vento che c’è là fuori e l’aria di mare che si avvicina”.

Il cantautore ha proseguito: “Ferlinghetti è uno che ho sempre amato, la prima volta che visitai San Francisco avevo in mente due mete di pellegrinaggio, la prima era la sua libreria City Light (la luce della città, in effetti, le librerie lo sono spesso).

È uscito il video della nuova canzone Occhi a cuore. Lorenzo Jovanotti ha pubblicato il filmato sul suo canale YouTube raccontando la nascita del brano in un post sul suo profilo Instagram: “Un giorno di un’estate fa, durante la mia convalescenza costellata da innumerevoli letture, le più disparate, mi sono imbattuto in una poesia di Lawrence Ferlinghetti intitolata ‘I am waiting”.

In queste settimane Lorenzo Jovanotti è impegnato con il suo nuovo tour. Nei prossimi giorni l'artista sarà in concerto all’Arena di Verona per poi tornare al Palazzo dello Sport di Roma per i due appuntamenti finali all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in programma il 30 e il 31 maggio.