Francesco De Gregori stasera a Cattolica: l’album Rimmel integrale

Francesco De Gregori apre stasera all’Arena della Regina il tour Rimmel 2025 eseguendo l’album Rimmel per intero, accompagnato da brani selezionati che cambieranno di serata in serata. Tra teatro, palasport, club e un film-evento al cinema, l’omaggio live al capolavoro del 1975 promette di essere un’esperienza unica e mai ripetibile.

Il cantautore ha spiegato che lo “scheletro della scaletta sarà Rimmel” , a cui si affiancheranno tre o quattro canzoni diverse in ogni serata , mixando successi amati dal pubblico con pezzi meno noti ma profondamente sentiti. Questa formula garantisce un equilibrio tra fascino della tradizione e freschezza della scoperta. Sarà una serata emozionante e sacra tanto per la storia della musica italiana quanto per chi è cresciuto canticchiando brani come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la title track . L’integrazione dell’album con momenti di sorpresa notturna e personalizzata trasforma ogni performance in un evento da vivere fino in fondo. Il pubblico che parteciperà non ascolterà solo una scaletta, ma sarà parte attiva di un viaggio “scalettato” dal passato con pensate varianti live, capace di rispondere a ogni emozione del pubblico in tempo reale.

Non solo tour estivo

Ma Rimmel 2025 non si ferma all’estate: dal 31 ottobre, si sposta nei teatri italiani, prosegue poi nei palasport di Milano e Roma a dicembre, e infine conclude il suo viaggio musicale tra club intimi, a gennaio e febbraio 2026, restituendo un’esperienza raccolta e immersiva per i fan.

Parallelamente, il progetto si arricchisce di una dimensione cinematografica con “Francesco De Gregori. Nevergreen”, un film diretto da Stefano Pistolini che celebra l’essenza dell’artista attraverso l’esecuzione delle sue “canzoni mai evergreen” in uno piccolo teatro milanese. Il film debutta in anteprima il 5 settembre alle 22:30 nella Sala Darsena della Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica. Dal 11 al 17 settembre, sarà distribuito nei cinema come evento speciale da Nexo Studios.

Nevergreen non è un film-concerto tradizionale: è un viaggio intimo attraverso il tempo e la musica, fatto di emozioni autentiche e di relazioni sincere tra il cantautore e lo spazio scenico condiviso con pochi e preziosi collaboratori. Vi partecipano volti noti come Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero, che interfacciano sensazioni condivise in un racconto visivo dall’anima rarefatta