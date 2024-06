Roger Waters ha cantato Wish You Were Here per la Palestina. VIDEO

Il cantautore e musicista britannico, cofondatore e, principalmente nelle vesti di bassista e cantante, ex membro del gruppo musicale inglese Pink Floyd, ha offerto una commovente interpretazione del capolavoro della sua leggendaria band durante il concerto di beneficenza a Londra, “Stand Up For Palestine”. L’artista ha detto dal palco: “Stasera questo brano è per la Palestina. Siamo anche impegnati qui stasera in parte di una più ampia battaglia esistenziale per l'anima stessa della razza umana”

Roger Waters si è esibito cantando Wish You Were Here per la Palestina.

Il cantautore e musicista britannico, co-fondatore e (principalmente nelle vesti di bassista e cantante) ex membro del gruppo musicale inglese Pink Floyd, ha offerto una commovente interpretazione del capolavoro della sua leggendaria band durante il concerto di beneficenza a Londra, “Stand Up For Palestine”.

L’artista ha detto dal palco, prima di cantare la canzone che ha consacrato a miti lui e i suoi colleghi della celeberrima band inglese: "La gente a volte pensa che Wish You Were Here sia un lamento per un mio amico d'infanzia morto, Syd Barrett. Beh, indovinate un po’? A volte lo è, ma non stasera. Stasera è per la Palestina. Siamo anche impegnati qui stasera in parte di una più ampia battaglia esistenziale per l'anima stessa della razza umana”.