Wish You Were Here dei Pink Floyd è per Barrett e per il tempo-tiranno

Dal celebre verso “Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain” a ogni altra parola di uno dei brani più celebri della storia della musica, scopriamo testo e simbolismi, significati e interpretazioni dei versi di quella che è una delle più importanti opere del Novecento



La nozione di tempo è uno dei concetti più affascinanti e complessi esplorati nella musica. Per i Pink Floyd, il tempo non è solo una misura cronologica, ma una forza invisibile e onnipresente che modella l’esistenza umana in modi profondi e talvolta inquietanti. Lo dimostrano ampiamente in una delle canzoni più famose della band britannica (e più famose della storia della musica in generale), ossia Wish You Were Here. “Mi devi mettere la canzone Wish You Were Here dei Pink Floyd all'inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum", queste sono state le parole della compianta Eleonora Giorgi rivolte all'amica Nicoletta Ercole. "Le ho detto: 'Senti, il funerale lo organizzi tu'", aveva svelato l'attrice in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Dunque oggi, alle ore 16, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si ascolteranno queste due canzoni che hanno fatto la storia del rock, poiché tra poche ore si terranno le esequie di Eleonora Giorgi, che si è spenta il 3 marzo all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. Nei prossimi paragrafi, parleremo del testo di una delle sue canzoni richieste da Eleonora Giorgi, soffermandoci sui vari significati che quelle parole possono assumere.

Nelle composizioni dei Pink Floyd, il tempo si carica di molteplici sfaccettature: è un costrutto sociale che scandisce le nostre vite, ma è anche un’entità impalpabile che influisce sulla percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Nel loro universo artistico, il tempo è sia un creatore che un distruttore, uno strumento di conoscenza e rivelazione, ma anche un agente che ci conduce inevitabilmente verso esperienze di perdita, rimpianto e nostalgia.

Di seguito trovate il testo della canzone Wish You Were Here, e nei paragrafi seguenti parleremo del significato che molti dei versi di questo pezzo possono assumere.

Il testo completo di Wish You Were Here

Wish you were here



So, so you think you can tell

Heaven from hell

Blue skies from pain

Can you tell a green field

From a cold steel rail?

A smile from a veil?

Do you think you can tell? Did they get you to trade

Your heroes for ghosts?

Hot ashes for trees?

Hot air for a cool breeze?

Cold comfort for change?

Did you exchange

A walk on part in the war

For a lead role in a cage? How I wish, how I wish you were here

We’re just two lost souls

Swimming in a fish bowl

Year after year

Running over the same old ground

And what have we found?

The same old fears

Il significato italiano del testo di Wish You Were Here Di seguito trovate invece il testo di Wish You Were Here tradotto in italiano:



Vorrei tu fossi qui

Quindi, quindi tu pensi di saper distinguere

Il paradiso dall’inferno

Cieli blu dal dolore

Sai distinguere un campo verde

Da una fredda rotaia d’acciaio?

Un sorriso da un velo?

Tu pensi di saperlo distinguere? Ti hanno portato a barattare

I tuoi eroi per fantasmi?

Ceneri calde per alberi?

Aria calda per una brezza fresca?

Un freddo conforto per cambiamento?

Hai scambiato

Un ruolo da comparsa in guerra

Per un ruolo da protagonista in gabbia? Come vorrei, come vorrei tu fossi qui

Siamo solo due anime perse

Che nuotano in una boccia di pesci

Anno dopo anno

Correndo sopra lo stesso vecchio suolo

E come abbiamo trovato

Le stesse vecchie paure

Ma il significato del testo va oltre la storia di Barrett

Il concetto di tempo nelle opere dei Pink Floyd

Il cuore pulsante della poetica dei Floyd è il tempo

Una riflessione sulla condizione umana L'introspezione che emerge dai testi di quasi tutte le canzoni del catalogo dei Pink Floyd si traduce spesso in una riflessione più ampia sulla condizione umana e su come un singolo istante possa racchiudere un’emozione così intensa da ridefinire la nostra percezione della realtà. In Wish You Were Here, ad esempio, questa tematica si manifesta attraverso interrogativi esistenziali e immagini poetiche: “So you think you can tell / Heaven from Hell? Blue skies from pain?” (“Quindi pensi di saper distinguere il paradiso dall'inferno? Il cielo azzurro dal dolore?”).