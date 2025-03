Eleonora Giorgi, oggi i funerali dell'attrice

Oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 16 si terranno i funerali di Eleonora Giorgi nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Lo scorso ottobre l'attrice, che è scomparsa il 3 marzo all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas, aveva rivelato in un'intervista a Vanity Fair di aver già dato disposizioni per l'ultimo saluto, che sarà celebrato dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica, insieme a Don Fabrizio Gatta. "Ho un’amica molto spiritosa, che ridere! Ultimamente le ho telefonato e le ho detto: senti, il funerale lo organizzi tu. Si chiama Nicoletta Ercole e le ho specificato: devi fare un servizio eccellente”, aveva raccontato. “Mi devi mettere la canzone Wish You Were Here dei Pink Floyd all’inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum".