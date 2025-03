A Whiter Shade of Pale, significato del brano cult dei Procol Harum

Il brano dei Procul Harum fu pubblicato il 12 maggio 1967 su un 45 giri contenente anche Lime Street Blues, frutto della collaborazione tra Gary Brooker, Keith Reid e Matthew Fisher. Fu prodotto da Denny Cordell e distribuito dall’etichetta Deram Records. Fin dalla sua uscita, A Whiter Shade of Pale conquistò rapidamente le classifiche internazionali, rimanendo per sei settimane al vertice in Regno Unito a partire dall’8 giugno 1967. Anche in Italia ottenne un grande riscontro, mantenendo la prima posizione per sette settimane. Il brano raggiunse il primo posto anche nei Paesi Bassi, in Francia, in Irlanda, in Germania e in Australia, mentre negli Stati Uniti si piazzò quinto nella Billboard Hot 100. Ottenne buoni piazzamenti anche in Norvegia, Austria e altre nazioni europee, confermandosi un successo globale. Il pezzo fu accompagnato da due videoclip distinti. Il primo, girato in bianco e nero da Joel Gallen, mostrava la band esibirsi in studio senza particolari elementi scenografici. Il secondo, a colori, venne realizzato con una pellicola da 16 mm per il Scopitone, un jukebox con schermo. Diretto da Peter Clifton, questo video ritrae i membri del gruppo mentre passeggiano attraverso alcuni suggestivi paesaggi inglesi, inclusi i resti di Witley Court nel Worcestershire e le strade di Londra, con scene finali girate a Piccadilly Circus e Trafalgar Square.

“Mi devi mettere la canzone Wish You Were Here dei Pink Floyd all'inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum", queste sono state le parole della compianta Eleonora Giorgi rivolte all'amica Nicoletta Ercole. "Le ho detto: 'Senti, il funerale lo organizzi tu'", aveva svelato l'attrice in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.

Il testo di A Whiter Shade of Pale

A Whiter Shade Of Pale

We skipped the light fandango

Turned cartwheels 'cross the floor

I was feeling kinda seasick

But the crowd called out for more

The room was humming harder

As the ceiling flew away

When we called out for another drink

The waiter brought a tray

And so it was that later

As the miller told his tale

That her face, at first just ghostly,

Turned a whiter shade of pale

She said, "There is no reason

And the truth is plain to see."

But I wandered through my playing cards

And would not let her be

One of sixteen vestal virgins

Who were leaving for the coast

And although my eyes were open

They might have just as well been closed

And so it was that later

As the miller told his tale

That her face, at first just ghostly,

Turned a whiter shade of pale

And so it was… etc.