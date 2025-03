Eleonora Giorgi, i grandi amori da Angelo Rizzoli a Massimo Ciavarro

2/10 ©Getty

La tragedia ha scosso Giorgi. "Solitudine e infelicità: è allora che incontrai l’eroina, che in breve mi travolse e mi trasformò in un essere privo di emozioni, narcotizzato", ha raccontato. "Mi ritrovai immersa in qualcosa di folle, non mangiavo più, non uscivo più, c'era solo l'eroina". L'incontro con l'editore e produttore Angelo Rizzoli ha però segnato una rinascita. "Era la persona più buona del mondo. Io stavo male e pesavo poco più di 40 chili, lui a 34 anni aveva tutto il peso del gruppo. Il mio lato dolente incontra il suo e non ci lasciamo più"

Addio a Eleonora Giorgi, da Inferno a Borotalco, i suoi migliori film