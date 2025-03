Eleonora Giorgi, funerali il 5 marzo: ecco quali erano le sue volontà

L’attrice si è spenta a 71 anni. L’ultimo saluto sarà mercoledì alle 16 a Roma, nella Chiesa degli Artisti. Senza perdere il sorriso e l’ironia, nei mesi scorsi in un’intervista ha parlato delle disposizioni che ha lasciato per il suo addio: ha detto di aver incaricato un’amica dell’organizzazione, chiedendole un “servizio eccellente” e indicandole due canzoni per la cerimonia

Le disposizioni per i funerali: Wish You Were Here all’inizio

Lo scorso ottobre, in un’intervista a Vanity Fair, Eleonora Giorgi aveva svelato di aver già dato disposizioni per il suo funerale e di aver incaricato una sua amica di occuparsi dell’organizzazione. “Ho un’amica molto spiritosa, che ridere! Ultimamente le ho telefonato e le ho detto: senti, il funerale lo organizzi tu. Si chiama Nicoletta Ercole e le ho specificato: devi fare un servizio eccellente”, ha raccontato l’attrice. Ha aggiunto di aver anche pensato all’accompagnamento musicale: “Mi devi mettere la canzone Wish You Were Here dei Pink Floyd all’inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum”.