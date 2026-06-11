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È morto Claudio Spadaro, attore di Un tè con Mussolini e Romanzo criminale - La serie

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L'attore è morto all'età di 72 anni a Taranto: era tornato nella sua terra natale nei mesi scorsi per affrontare il tumore che ne aveva progressivamente compromesso le condizioni di salute. Nel tempo si era costruito una carriera solida, tra cinema e televisione, lavorando con registi come Moretti, Bellocchio, Monicelli e Zeffirelli

L'attore Claudio Spadaro, interprete raffinato e versatile, che dal 2008 al 2010 ha impersonato l'agente dei servizi segreti Pigreco nella serie tv Romanzo criminale, è morto all'età di 72 anni a Taranto, dove era nato il 17 giugno 1953. I funerali sono stati celebrati l'11 giugno nella Chiesa del Santissimo Crocifisso della città ionica. Spadaro era tornato nella sua terra natale nei mesi scorsi per affrontare il tumore che ne aveva progressivamente compromesso le condizioni di salute.

Le collaborazioni con Moretti, Bellocchio e Monicelli

Trasferitosi a Roma da giovanissimo per inseguire il sogno della recitazione, Claudio Spadaro ha costruito una carriera solida, lavorando con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali. Dopo gli esordi sul grande schermo alla fine degli anni Settanta, si impose all'attenzione del pubblico con film come Corse a perdicuore di Mario Garriba e Sogni d'oro di Nanni Moretti. Nel corso degli anni ha collaborato con autori del calibro di Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Ricky Tognazzi, Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway e Franco Zeffirelli, attraversando con naturalezza generi e stagioni diverse del cinema italiano.

L'interpretazione di Mussolini e i ruoli in televisione

Tra i suoi ruoli più celebri rimane quello di Benito Mussolini, personaggio che interpretò in quattro diverse produzioni grazie alla notevole somiglianza fisica con il dittatore. Il ruolo più noto fu quello nel film Un tè con Mussolini di Franco Zeffirelli, accanto a stelle internazionali come Maggie Smith e Cher. Importante anche il contributo dato alla televisione, dove ha preso parte a produzioni di grande successo come La Piovra, Distretto di Polizia, Don Matteo, Paolo Borsellino e, più recentemente, Le indagini di Lolita Lobosco. Parallelamente all'attività cinematografica e televisiva, Spadaro non ha mai abbandonato il teatro, al quale era tornato con rinnovato entusiasmo negli ultimi anni.

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