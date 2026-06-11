L'attore è morto all'età di 72 anni a Taranto: era tornato nella sua terra natale nei mesi scorsi per affrontare il tumore che ne aveva progressivamente compromesso le condizioni di salute. Nel tempo si era costruito una carriera solida, tra cinema e televisione, lavorando con registi come Moretti, Bellocchio, Monicelli e Zeffirelli

L'attore Claudio Spadaro, interprete raffinato e versatile, che dal 2008 al 2010 ha impersonato l'agente dei servizi segreti Pigreco nella serie tv Romanzo criminale, è morto all'età di 72 anni a Taranto, dove era nato il 17 giugno 1953. I funerali sono stati celebrati l'11 giugno nella Chiesa del Santissimo Crocifisso della città ionica. Spadaro era tornato nella sua terra natale nei mesi scorsi per affrontare il tumore che ne aveva progressivamente compromesso le condizioni di salute.

Le collaborazioni con Moretti, Bellocchio e Monicelli Trasferitosi a Roma da giovanissimo per inseguire il sogno della recitazione, Claudio Spadaro ha costruito una carriera solida, lavorando con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali. Dopo gli esordi sul grande schermo alla fine degli anni Settanta, si impose all'attenzione del pubblico con film come Corse a perdicuore di Mario Garriba e Sogni d'oro di Nanni Moretti. Nel corso degli anni ha collaborato con autori del calibro di Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Ricky Tognazzi, Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway e Franco Zeffirelli, attraversando con naturalezza generi e stagioni diverse del cinema italiano.