Addio Eleonora Giorgi, da Borotalco a Roma i suoi migliori film. FOTO

1/40

Eleonora Giorgi era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore: a fine 2023 aveva annunciato di essere stata colpita da un tumore al pancreas e ne aveva raccontato l'evoluzione, anche in tv, conservando sempre il sorriso e invitando tutti a "vivere senza sprecare il proprio tempo". Nella foto,. Eleonora Giorgi in Borotalco, diretto e interpetato da Carlo Verdone

È morta Eleonora Giorgi, l'attrice aveva 71 anni ed era malata da tempo