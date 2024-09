Eleonora Giorgi, il tumore al pancreas: "Lotto con tutte le mie forze"

Eleonora Giorgi, ospite in video di Silvia Toffanin a Verissimo, ha tolto il foulard nero sul capo e ha mostrato i capelli caduti dopo la chemioterapia, affrontata per curare il tumore al pancreas che aveva scoperto dieci mesi fa. “Dobbiamo trovare il coraggio di essere sempre noi stesse, senza vergognarci. Siamo fighe lo stesso, anche con la nostra testina pelata”, ha detto l’attrice, 70 anni, che ha poi scherzato: “Ora non devo più perdere tempo a lavare i capelli e ad andare dal parrucchiere”. Giorgi, che aveva subito anche un intervento chirurgico, ha raccontato il percorso seguito finora: “La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina che respinge le cure, e così il tumore si è allargato. Sono arrivate delle “sorpresine”, per tre mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente. Le metastasi si sono ingrandite, farò domani e dopodomani esami importanti. Manderanno i campioni all’estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave di accesso per il 14 per cento dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze”. L’attrice ha poi riflettuto sul fatto che “la vita è così. È pazzesco, cambiano le priorità: capita, capita anche di peggio. La vita è un poker, non si può mai sapere. Bisogna sperare che vada tutto bene, ma io sono lucida, razionale e fatalista”. Secondo lei, “andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti...Ma mi sento inondata di bene e non ho rancori. C’è una follia che devo dire: questo è stato l'anno più bello della mia vita, sono stata amata come mai prima e ho persino pensato: “Se guarisco, come torno alla vita di prima?”. È stato un anno meraviglioso, sono una persona fortunata”. Il pensiero più grande, in ogni caso, va al nipotino Gabriele, 2 anni e mezzo, avuto dal figlio Paolo Ciavarro e da sua moglie Clizia Incorvaia: “Spero di non andarmene troppo presto, sono la sua più grande complice”.