Eleonora Giorgi operata, il figlio: "L'intervento è andato bene"

eleonora giorgi, l’intervento è andato bene

Negli ultimi mesi Eleonora Giorgi ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al pancreas. La famiglia, tra cui i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ha supportato l’attrice in questo periodo delicato. Nei mesi scorsi l’interprete di numerosi film che hanno fatto la storia del cinema italiano aveva dichiarato: “Grazie di cuore del tanto amore! Mi sta sostenendo e confortando e scaldando l’anima! E non c’è nulla che possa dare più gioia e forza del sentirsi amati! Io sto ricevendo da voi questo grande dono… e non posso non accorgermi di essere davvero fortunata per questo! Grazie infinite”.

A poche ore dall’intervento Paolo Ciavarro ha scritto un breve messaggio sul suo profilo Instagram: “Operazione andata bene. Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza”.