Eleonora Giorgi, martedì l'intervento per il tumore

“ Ho paura, ma mi affiderò ai medici ”. Il 26 marzo Eleonora Giorgi affronterà un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas scoperto lo scorso novembre. “È stata una diagnosi pesante, ma non ho metastasi e posso operarmi”, ha raccontato l’attrice nel pomeriggio di sabato in collegamento da casa con la trasmissione Verissimo. “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato”. Per ridurre il tumore, Giorgi ha cominciato con determinazione un ciclo di chemioterapia: “Non mi sono mai arrabbiata per il male che ho trovato, sono cose che capitano, ho avuto tanto bene dalla vita”. Ora l’attrice intende affidarsi ai medici, che le hanno prospettato un recupero positivo: “Tra qualche mese tornerò come prima”.

LA VICINANZA DEI FIGLI E DELL'EX COMPAGNO

Nell’affrontare la malattia, Eleonora Giorgi non è sola, ma supportata dai due figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e dall’ex compagno Massimo Ciavarro, padre di Paolo. “La vicinanza di Massimo Ciavarro è stata una piccola cosa miracolosa. Appena ha sentito della diagnosi è arrivato a Roma. Arriverà anche lunedì perché vuole essere con me in clinica durante l’operazione e nei giorni successivi” ha raccontato l’attrice, che nonostante il difficile momento non ha mai abbandonato la positività. “Abbiamo sofferto un po’ tutti, ma ce l’abbiamo fatta. L’atteggiamento di mamma ci ha aiutato molto. La sua leggerezza nell’affrontare questa situazione ci ha dato forza. Bisogna ringraziare i medici e la scienza, ma mamma è stata una forza della natura”, ha dichiarato Paolo. “Non è stato facile per Eleonora mostrare un volto sempre sorridente, ma lei è riuscita a renderci questo periodo non dico sopportabile, ma quasi bello”, ha aggiunto Andrea. “Abbiamo vissuto dei momenti privati che altrimenti sarebbero stati impossibili. Non so se io in quella situazione sarei stato così forte. Noi saremmo stati qui anche nei momenti di cedimento, ma non li ha mostrati”. Quando il pubblico è scoppiato in un affettuoso applauso, un lieve accenno di commozione ha però fatto capolino negli occhi dell’attrice.