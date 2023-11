Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: “Due anni fa i primi segnali"

Eleonora Giorgi vorrebbe incontrare Fedez. L’attrice, 70 anni, ha ricevuto come il rapper una diagnosi di tumore al pancreas, e vorrebbe condividere con lui l’esperienza della malattia. Alla fine di ottobre Giorgi ha scoperto per caso e “con incredulità” di avere un adenocarcinoma, rivelato da una tac sotto forma di piccoli noduli frastagliati. Un anno e mezzo fa Fedez, che ha ricevuto il sostegno di un’altra persona che ha affrontato la stessa malattia, Gianluca Vialli, ha invece subito un intervento per rimuovere un raro tumore neuroendocrino, al quale sono seguiti la paura ad ogni controllo, la depressione e gli psicofarmaci. “So che ha parlato di depressione. Come una zia mi piacerebbe incontrarlo per sorridergli e fargli sentire quella serenità che ho dentro. Vorrei ricordargli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera” ha dichiarato in un’intervista a Il Corriere Della Sera l’attrice, che in settimana inizierà il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. La paura è tanta, ma “ho deciso di combattere con determinazione”.