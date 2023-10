“La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale”. Il 29 ottobre Fedez, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove, ha condiviso una riflessione su due temi a lui cari mai affrontati in pubblico: il tumore al pancreas che l’ha colpito lo scorso anno e le conseguenze psicologiche della malattia. Consapevole dell’emotività in lui suscitata dai delicati argomenti, prima della diretta il rapper aveva rassicurato su Instagram i fan: “Se mi vedete balbettare non vi preoccupate”. In studio Fedez, che è stato inoltre da poco dimesso dall’ospedale in seguito alle emorragie causate da due ulcere, ha confidato di convivere con la paura: “Dopo l’ultimo episodio la paura è tornata abbastanza, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente”. Alla comparsa sullo schermo delle immagini di Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio proprio a causa di un tumore al pancreas, il rapper non ha trattenuto le lacrime. Nonostante i due non si siano mai incontrati di persona, Vialli aveva confortato Fedez con una telefonata durata ore la sera prima dell’intervento che avrebbe poi affrontato, un sostegno che il rapper non dimenticherà mai: "È incredibile come una persona che stava anche lei vivendo in quel momento un dramma, riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto ad una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente".