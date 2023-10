Chiara Ferragni, gli auguri per il compleanno di Fedez

Spettacolo

Chiara Ferragni, i look per le sfilate della Milano Fashion Week. FOTO

L'imprenditrice cremonese, da sempre impegnata in prima linea nella Settimana della Moda meneghina, ha preso parte a moltissimi eventi dell'edizione di settembre sfoggiando uno stile griffatissimo, contemporaneo e molto variegato che strizza l'occhio alle tendenze ma anche al vintage. La tonalità chiave? Il rosso, in tutte le sue sfumature, perfetto per il guardaroba autunnale A cura di Vittoria Romagnuolo

Chiara Ferragni ha rubato la scena alla Milano Fashion Week di settembre, confermandosi una delle fashion influencer dallo stile più interessante del panorama della moda internazionale. Grazie al prezioso supporto dei brand con cui collabora e ai consigli del suo team artistico, la trentaseienne è stata una delle più apprezzate ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Per la serata di gala che celebra la sostenibilità in campo moda, Ferragni ha scelto un look vintage, dunque altamente green. L'abito è una creazione Gucci by Tom Ford del 1996

La profonda scollatura frontale del dress a sirena, con la gonna scivolata e le maniche lunghe, è stata impreziosita con gioielli in oro giallo Tiffany by Elsa Peretti, un laccio con un ciondolo minimal e un paio di orecchini dal design bold che richiamano il dettaglio dorato della cintura dell'abito Gucci. L'acconciatura, semi raccolta è opera di Andrea Missiti