10/14 ©Getty

Ancora un paio di orecchini vintage argento (sempre di Antichità Petrone) per il total look Gucci scelto per la sfilata di debutto di Sabato De Sarno. Chiara Ferragni opta per maxi skirt e top corto, un look composto da un mix seducente di tessuti: raso, seta e pelliccia. In trasparenza, reggiseno con fantasia Monogram, rosso come il colore scelto da Gucci per la campagna di questa collezione. La borsa a mano è la Horsebit Chain versione Small, che nasce come borsa a spalla. Al fianco dell'imprenditrice c'è Fedez



