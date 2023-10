Fedez ringrazia di nuovo i donatori di sangue. Il messaggio sui social

Dopo aver ringraziato tutto lo staff medico e infermieristico del Fatebenefratelli, oggi attraverso una Instagram Stories, Fedez ringrazia anche l'Avis che in questi giorni gli ha lanciato un appello: "In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l'importanza di donare il sangue"

Già ieri pomeriggio in seguito alle dimissioni, il cantante, dopo aver rassicurato tutti sul suo stato di salute ("Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie. Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicino"), ha voluto ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. "Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui". Ed è di queste ore il messaggio proprio su questo tema veicolato attraverso una storia condivisa su Instagram.

le parole di Fedez



"Ciao tutti, sono molto felice di essere tornato a casa, volevo ribadire i ringraziamenti a tutto lo staff medico e infermieristico del Fatebenefratelli, volevo ringraziare anche l'Avis che mi ha lanciato un bellissimo appello in questi giorni a cui rispondo in maniera assolutamente positiva. In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l'importanza di donare il sangue".